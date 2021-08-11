https://ria.ru/20210811/ucheniya-1745275430.html

ВВС проведут учения с 450 самолетами и вертолетами

ВВС проведут учения с 450 самолетами и вертолетами - РИА Новости, 11.08.2021

ВВС проведут учения с 450 самолетами и вертолетами

Военно-воздушные силы России в конце августа проведут в Западном военном округе масштабное учения с привлечением более 450 самолетов и вертолетов, сообщил... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:07

2021-08-11T00:07

2021-08-11T05:04

безопасность

ввс рф

сергей дронов

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы России в конце августа проведут в Западном военном округе масштабное учения с привлечением более 450 самолетов и вертолетов, сообщил командующий ВВС - заместитель главнокомандующего Воздушно­-космическими силами генерал­-лейтенант Сергей Дронов.ВВС России 12 августа 2021 года отмечают 109-летие.По его словам, в ходе учения впервые будет проводиться войсковой ремонт авиационной техники средствами мобильных технико­-эксплуатационных частей с привлечением ремонтных бригад предприятий промышленности, в том числе на аэродромном участке дороги.Дронов рассказал, что в 2021 году ВВС получат более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современные многоцелевые самолеты Су­-30СМ, Су­-35С, Су-­57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, а также тяжелые военно­-транспортные самолеты Ил­-76МД-90А, боевые вертолеты Ми­-28НМ, Ка­-52 и десантно-транспортные Ми­-8АМТШ-ВН. Кроме того, в войска поступят более 200 модернизированных воздушных судов.

https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745132564.html

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безопасность, ввс рф, сергей дронов, россия