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ВВС проведут учения с 450 самолетами и вертолетами
ВВС проведут учения с 450 самолетами и вертолетами - РИА Новости, 11.08.2021
ВВС проведут учения с 450 самолетами и вертолетами
Военно-воздушные силы России в конце августа проведут в Западном военном округе масштабное учения с привлечением более 450 самолетов и вертолетов, сообщил... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T00:07
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безопасность
ввс рф
сергей дронов
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы России в конце августа проведут в Западном военном округе масштабное учения с привлечением более 450 самолетов и вертолетов, сообщил командующий ВВС - заместитель главнокомандующего Воздушно­-космическими силами генерал­-лейтенант Сергей Дронов.ВВС России 12 августа 2021 года отмечают 109-летие.По его словам, в ходе учения впервые будет проводиться войсковой ремонт авиационной техники средствами мобильных технико­-эксплуатационных частей с привлечением ремонтных бригад предприятий промышленности, в том числе на аэродромном участке дороги.Дронов рассказал, что в 2021 году ВВС получат более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современные многоцелевые самолеты Су­-30СМ, Су­-35С, Су-­57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, а также тяжелые военно­-транспортные самолеты Ил­-76МД-90А, боевые вертолеты Ми­-28НМ, Ка­-52 и десантно-транспортные Ми­-8АМТШ-ВН. Кроме того, в войска поступят более 200 модернизированных воздушных судов.
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безопасность, ввс рф, сергей дронов, россия
00:07 11.08.2021 (обновлено: 05:04 11.08.2021)
 
ВВС проведут учения с 450 самолетами и вертолетами

Военно-воздушные силы России проведут в конце августа учения с 450 самолетами и вертолетами

© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы России в конце августа проведут в Западном военном округе масштабное учения с привлечением более 450 самолетов и вертолетов, сообщил командующий ВВС - заместитель главнокомандующего Воздушно­-космическими силами генерал­-лейтенант Сергей Дронов.
ВВС России 12 августа 2021 года отмечают 109-летие.
"В конце августа на аэродромах Западного военного округа спланировано учение по специальным видам обеспечения ВКС, в ходе которого будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе впервые дальней и беспилотной авиации. Всего на учение будет привлечено более 450 летательных аппаратов", - сказал Дронов в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, в ходе учения впервые будет проводиться войсковой ремонт авиационной техники средствами мобильных технико­-эксплуатационных частей с привлечением ремонтных бригад предприятий промышленности, в том числе на аэродромном участке дороги.
Дронов рассказал, что в 2021 году ВВС получат более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современные многоцелевые самолеты Су­-30СМ, Су­-35С, Су-­57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, а также тяжелые военно­-транспортные самолеты Ил­-76МД-90А, боевые вертолеты Ми­-28НМ, Ка­-52 и десантно-транспортные Ми­-8АМТШ-ВН. Кроме того, в войска поступят более 200 модернизированных воздушных судов.
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