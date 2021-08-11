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В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве главы приюта
В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве главы приюта - РИА Новости, 11.08.2021
В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве главы приюта
Елена Князева, обвиняемая в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины на улице Зины Портновой в Петербурге, заключена под стражу, сообщает объединенная... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:17
2021-08-11T15:17
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Елена Князева, обвиняемая в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины на улице Зины Портновой в Петербурге, заключена под стражу, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Как ранее сообщил РИА Новости источник, в воскресенье была задержана женщина, которая подозревается в убийстве руководителя приюта "Забота" для людей, попавших в трудную ситуацию. По его словам, убийство произошло в квартире на улице Зины Портновой, где был организован приют. По предварительным данным, одна из жительниц приюта в состоянии алкогольного опьянения напала сначала на свою соседку, а потом на пришедшего на помощь мужчину – он скончался на месте от ножевых ранений. Пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии."Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Князевой, обвиняемой в совершении убийства и покушении на убийство. Срок меры - 07.10.2021", - говорится в сообщении.Князева и защитник не возражали, отмечается в сообщении.Как сообщается на сайте организации, "Забота" предоставляет жилье для проживания, трехразовое питание, оказывает содействие в восстановлении утерянных документов, помощь в трудоустройстве.
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происшествия, санкт-петербург
15:17 11.08.2021
 
В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве главы приюта

Кировский суд Санкт-Петербурга арестовал женщину, обвиняемую в убийстве главы приюта

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Елена Князева, обвиняемая в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины на улице Зины Портновой в Петербурге, заключена под стражу, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, в воскресенье была задержана женщина, которая подозревается в убийстве руководителя приюта "Забота" для людей, попавших в трудную ситуацию. По его словам, убийство произошло в квартире на улице Зины Портновой, где был организован приют. По предварительным данным, одна из жительниц приюта в состоянии алкогольного опьянения напала сначала на свою соседку, а потом на пришедшего на помощь мужчину – он скончался на месте от ножевых ранений. Пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.
"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Князевой, обвиняемой в совершении убийства и покушении на убийство. Срок меры - 07.10.2021", - говорится в сообщении.
Князева и защитник не возражали, отмечается в сообщении.
Как сообщается на сайте организации, "Забота" предоставляет жилье для проживания, трехразовое питание, оказывает содействие в восстановлении утерянных документов, помощь в трудоустройстве.
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