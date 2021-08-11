https://ria.ru/20210811/ubiystvo-1745346387.html

В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве главы приюта

В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве главы приюта - РИА Новости, 11.08.2021

В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве главы приюта

Елена Князева, обвиняемая в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины на улице Зины Портновой в Петербурге, заключена под стражу, сообщает объединенная... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:17

2021-08-11T15:17

2021-08-11T15:17

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Елена Князева, обвиняемая в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины на улице Зины Портновой в Петербурге, заключена под стражу, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Как ранее сообщил РИА Новости источник, в воскресенье была задержана женщина, которая подозревается в убийстве руководителя приюта "Забота" для людей, попавших в трудную ситуацию. По его словам, убийство произошло в квартире на улице Зины Портновой, где был организован приют. По предварительным данным, одна из жительниц приюта в состоянии алкогольного опьянения напала сначала на свою соседку, а потом на пришедшего на помощь мужчину – он скончался на месте от ножевых ранений. Пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии."Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Князевой, обвиняемой в совершении убийства и покушении на убийство. Срок меры - 07.10.2021", - говорится в сообщении.Князева и защитник не возражали, отмечается в сообщении.Как сообщается на сайте организации, "Забота" предоставляет жилье для проживания, трехразовое питание, оказывает содействие в восстановлении утерянных документов, помощь в трудоустройстве.

https://ria.ru/20210413/priyut-1728117176.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург