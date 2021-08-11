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Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.08.2021
Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в причастности к гибели человека, помещен под домашний арест на два месяца,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T03:10
2021-08-11T03:10
2021-08-11T04:17
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в причастности к гибели человека, помещен под домашний арест на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Петропавловск-Камчатского городского суда.Редькину предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".Депутату также не дали возможность решать неотложные вопросы, связанные с деятельность ООО "Витязь-Авто".Во вторник Редькин выступил с заявлением, сообщив, что 2 августа случайно застрелил человека при попытке выгнать медведя из села. Ранее региональный главк Следственного комитета сообщил, что в тот день на свалке возле поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, ранение получил 30-летний мужчина, его доставили в больницу, где он позднее умер.Камчатское отделение "Единой России" исключило Редькина из своих рядов.
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происшествия, камчатский край
03:10 11.08.2021 (обновлено: 04:17 11.08.2021)
Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
Признавшегося в убийстве камчатского депутата Редькина отправили под домашний арест на два месяца
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости.
Депутат законодательного собрания Камчатского края
Игорь Редькин, который признался в причастности к гибели человека, помещен под домашний арест на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Петропавловск-Камчатского
городского суда.
"Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года", - огласила решение судья.
Редькину предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ
"Убийство".
Депутату также не дали возможность решать неотложные вопросы, связанные с деятельность ООО "Витязь-Авто".
Во вторник Редькин выступил с заявлением, сообщив, что 2 августа случайно застрелил человека при попытке выгнать медведя из села.
Ранее региональный главк Следственного комитета сообщил, что в тот день на свалке возле поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, ранение получил 30-летний мужчина, его доставили в больницу, где он позднее умер.
Камчатское отделение "Единой России" исключило Редькина из своих рядов.