https://ria.ru/20210811/ubiystvo-1745281125.html

Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест

Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.08.2021

Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в причастности к гибели человека, помещен под домашний арест на два месяца,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T03:10

2021-08-11T03:10

2021-08-11T04:17

происшествия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в причастности к гибели человека, помещен под домашний арест на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Петропавловск-Камчатского городского суда.Редькину предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".Депутату также не дали возможность решать неотложные вопросы, связанные с деятельность ООО "Витязь-Авто".Во вторник Редькин выступил с заявлением, сообщив, что 2 августа случайно застрелил человека при попытке выгнать медведя из села. Ранее региональный главк Следственного комитета сообщил, что в тот день на свалке возле поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, ранение получил 30-летний мужчина, его доставили в больницу, где он позднее умер.Камчатское отделение "Единой России" исключило Редькина из своих рядов.

https://ria.ru/20210729/deputat-1743472118.html

камчатский край

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2021

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происшествия, камчатский край