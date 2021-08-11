Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/tseny-1745388725.html
В России подорожало подсолнечное масло
В России подорожало подсолнечное масло - РИА Новости, 11.08.2021
В России подорожало подсолнечное масло
Рост цен на подсолнечное масло и мясо кур в России с 3 по 9 августа ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на сахар - замедлился, а яйца продолжили... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:16
2021-08-11T19:16
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603955854_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_47a6122b6ed6a9d9ba34e3e40009f054.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рост цен на подсолнечное масло и мясо кур в России с 3 по 9 августа ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на сахар - замедлился, а яйца продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.Так, стоимость сахара увеличилась на 0,08%, в том числе в 32 регионах - на 0,1-1,9%. В 34 субъектах цены не изменились, в 19 регионах - снизились на 0,1-2,2%. С 27 июля по 2 августа рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года на 9 августа - 3,31%.В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,17% против роста на 0,11% за предыдущий период (с начала года цены выросли на 5,62%). В 30 регионах его стоимость повысилась на 0,1-1%, в шести - на 1,1-4%. "В 32 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%. В 30 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в пяти - на 1-4%. В 21 субъекте цены не изменились, в 29 - снизились на 0,1-2,5%. С 27 июля по 2 августа цены на курятину выросли на 0,04%, с начала года они повысились на 15,51%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,78% (с 27 июля по 2 августа - на 1%, с начала года яйца уменьшились в цене на 9,22%). В 48 субъектах цены снизились на 0,1-2%, в 15 - на 2,1-4,9%. "В семи субъектах цены не изменились. В 15 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1,5%", - указывает Росстат.Гречка с 3 по 9 августа выросла в цене на 0,06%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,1%, а с начала года цены поднялись на 10,4%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,16% (за предыдущий период - на 0,05%, рост с начала года - на 3,94%), черный хлеб - на 0,02% (за предыдущий период - на 0,07%, с начала года - на 3,86%), макаронные изделия подешевели на 0,06% (против роста на 0,33%, с начала года цены увеличились на 5%).Вермишель выросла в цене на 0,3% (за предыдущий период - на 0,28%, рост с начала года - на 5,01%). Цены на белый хлеб повысились на 0,1% (неделей ранее - на 0,17%, рост с начала года - на 3,43%). Цены на рис снизились на 0,11% (неделей ранее - увеличились на 0,04%, с начала года - выросли на 1,91%), на пшено - повысились на 0,18% (за предыдущий период - уменьшились на 0,13%, с начала года - снизились на 2,48%).По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 2,4%. В частности, картофель подешевел на 4,73%, лук - на 0,26%, морковь - на 8,82%, огурцы - на 4,89%, помидоры - на 5,13%, яблоки - на 0,17%. При этом цены на капусту выросли на 0,23%.С начала года к 9 августа картофель в России подорожал на 45,39%, капуста - почти вдвое (на 97,28%), лук - на 27,78%. Морковь с начала года выросла в цене вдвое (на 100,13%), яблоки - на 8,43%, огурцы подешевели на 50%, помидоры - на 37,32%.За предыдущий период, с 27 июля по 2 августа, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 2,02%. Морковь тогда подешевела на 11,33%, картофель - на 6,45%, лук - на 0,67%, огурцы - на 5,34%, томаты - на 6,98%, яблоки - на 0,53%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 3,1%.С 3 по 9 августа в России выросли цены на сметану (на 0,5%), говядину и свинину (на 0,4%), баранину (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, пастеризованное молоко, сливочное масло, печенье, черный чай и соль (на 0,2%), мороженую рыбу, маргарин, овощные консервы для детского питания, водку (на 0,1%).В свою очередь за отчетный период снизились цены на мясные консервы для детского питания (на 0,4%), вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,3%), стерилизованное молоко и сычужные сыры (на 0,2%), шоколадные конфеты (на 0,1%).
https://ria.ru/20210811/ovoschi-1745373169.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/banan-1741566465.html
https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603955854_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4a9b5a9e37bc939a95bf14b8042b5af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
19:16 11.08.2021
 
В России подорожало подсолнечное масло

Росстат: рост цен на подсолнечное масло в России с 3 по 9 августа ускорился

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрилавок с подсолнечным маслом на ярмарке выходного дня
Прилавок с подсолнечным маслом на ярмарке выходного дня - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рост цен на подсолнечное масло и мясо кур в России с 3 по 9 августа ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на сахар - замедлился, а яйца продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.
Так, стоимость сахара увеличилась на 0,08%, в том числе в 32 регионах - на 0,1-1,9%. В 34 субъектах цены не изменились, в 19 регионах - снизились на 0,1-2,2%. С 27 июля по 2 августа рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года на 9 августа - 3,31%.
В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,17% против роста на 0,11% за предыдущий период (с начала года цены выросли на 5,62%). В 30 регионах его стоимость повысилась на 0,1-1%, в шести - на 1,1-4%. "В 32 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", - указывает статистическое ведомство.
Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%. В 30 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в пяти - на 1-4%. В 21 субъекте цены не изменились, в 29 - снизились на 0,1-2,5%. С 27 июля по 2 августа цены на курятину выросли на 0,04%, с начала года они повысились на 15,51%.
Покупатель и продавец на овощном рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 17:30
Минсельхоз рассказал, когда подешевеет "борщевой набор"
Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,78% (с 27 июля по 2 августа - на 1%, с начала года яйца уменьшились в цене на 9,22%). В 48 субъектах цены снизились на 0,1-2%, в 15 - на 2,1-4,9%. "В семи субъектах цены не изменились. В 15 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1,5%", - указывает Росстат.
Гречка с 3 по 9 августа выросла в цене на 0,06%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,1%, а с начала года цены поднялись на 10,4%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,16% (за предыдущий период - на 0,05%, рост с начала года - на 3,94%), черный хлеб - на 0,02% (за предыдущий период - на 0,07%, с начала года - на 3,86%), макаронные изделия подешевели на 0,06% (против роста на 0,33%, с начала года цены увеличились на 5%).
Вермишель выросла в цене на 0,3% (за предыдущий период - на 0,28%, рост с начала года - на 5,01%). Цены на белый хлеб повысились на 0,1% (неделей ранее - на 0,17%, рост с начала года - на 3,43%). Цены на рис снизились на 0,11% (неделей ранее - увеличились на 0,04%, с начала года - выросли на 1,91%), на пшено - повысились на 0,18% (за предыдущий период - уменьшились на 0,13%, с начала года - снизились на 2,48%).
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 2,4%. В частности, картофель подешевел на 4,73%, лук - на 0,26%, морковь - на 8,82%, огурцы - на 4,89%, помидоры - на 5,13%, яблоки - на 0,17%. При этом цены на капусту выросли на 0,23%.
Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 15:56В России
Бывший сенатор объяснил, почему бананы дешевле моркови
С начала года к 9 августа картофель в России подорожал на 45,39%, капуста - почти вдвое (на 97,28%), лук - на 27,78%. Морковь с начала года выросла в цене вдвое (на 100,13%), яблоки - на 8,43%, огурцы подешевели на 50%, помидоры - на 37,32%.
За предыдущий период, с 27 июля по 2 августа, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 2,02%. Морковь тогда подешевела на 11,33%, картофель - на 6,45%, лук - на 0,67%, огурцы - на 5,34%, томаты - на 6,98%, яблоки - на 0,53%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 3,1%.
С 3 по 9 августа в России выросли цены на сметану (на 0,5%), говядину и свинину (на 0,4%), баранину (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, пастеризованное молоко, сливочное масло, печенье, черный чай и соль (на 0,2%), мороженую рыбу, маргарин, овощные консервы для детского питания, водку (на 0,1%).
В свою очередь за отчетный период снизились цены на мясные консервы для детского питания (на 0,4%), вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,3%), стерилизованное молоко и сычужные сыры (на 0,2%), шоколадные конфеты (на 0,1%).
Цены на фрукты в Билибино - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:00
Морковь за шестьсот: кому в России продают овощи и фрукты по цене икры
 
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния