https://ria.ru/20210811/tseny-1745388725.html

В России подорожало подсолнечное масло

В России подорожало подсолнечное масло - РИА Новости, 11.08.2021

В России подорожало подсолнечное масло

Рост цен на подсолнечное масло и мясо кур в России с 3 по 9 августа ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на сахар - замедлился, а яйца продолжили... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:16

2021-08-11T19:16

2021-08-11T19:16

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рост цен на подсолнечное масло и мясо кур в России с 3 по 9 августа ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на сахар - замедлился, а яйца продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.Так, стоимость сахара увеличилась на 0,08%, в том числе в 32 регионах - на 0,1-1,9%. В 34 субъектах цены не изменились, в 19 регионах - снизились на 0,1-2,2%. С 27 июля по 2 августа рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года на 9 августа - 3,31%.В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,17% против роста на 0,11% за предыдущий период (с начала года цены выросли на 5,62%). В 30 регионах его стоимость повысилась на 0,1-1%, в шести - на 1,1-4%. "В 32 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%. В 30 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в пяти - на 1-4%. В 21 субъекте цены не изменились, в 29 - снизились на 0,1-2,5%. С 27 июля по 2 августа цены на курятину выросли на 0,04%, с начала года они повысились на 15,51%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,78% (с 27 июля по 2 августа - на 1%, с начала года яйца уменьшились в цене на 9,22%). В 48 субъектах цены снизились на 0,1-2%, в 15 - на 2,1-4,9%. "В семи субъектах цены не изменились. В 15 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1,5%", - указывает Росстат.Гречка с 3 по 9 августа выросла в цене на 0,06%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,1%, а с начала года цены поднялись на 10,4%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,16% (за предыдущий период - на 0,05%, рост с начала года - на 3,94%), черный хлеб - на 0,02% (за предыдущий период - на 0,07%, с начала года - на 3,86%), макаронные изделия подешевели на 0,06% (против роста на 0,33%, с начала года цены увеличились на 5%).Вермишель выросла в цене на 0,3% (за предыдущий период - на 0,28%, рост с начала года - на 5,01%). Цены на белый хлеб повысились на 0,1% (неделей ранее - на 0,17%, рост с начала года - на 3,43%). Цены на рис снизились на 0,11% (неделей ранее - увеличились на 0,04%, с начала года - выросли на 1,91%), на пшено - повысились на 0,18% (за предыдущий период - уменьшились на 0,13%, с начала года - снизились на 2,48%).По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 2,4%. В частности, картофель подешевел на 4,73%, лук - на 0,26%, морковь - на 8,82%, огурцы - на 4,89%, помидоры - на 5,13%, яблоки - на 0,17%. При этом цены на капусту выросли на 0,23%.С начала года к 9 августа картофель в России подорожал на 45,39%, капуста - почти вдвое (на 97,28%), лук - на 27,78%. Морковь с начала года выросла в цене вдвое (на 100,13%), яблоки - на 8,43%, огурцы подешевели на 50%, помидоры - на 37,32%.За предыдущий период, с 27 июля по 2 августа, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 2,02%. Морковь тогда подешевела на 11,33%, картофель - на 6,45%, лук - на 0,67%, огурцы - на 5,34%, томаты - на 6,98%, яблоки - на 0,53%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 3,1%.С 3 по 9 августа в России выросли цены на сметану (на 0,5%), говядину и свинину (на 0,4%), баранину (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, пастеризованное молоко, сливочное масло, печенье, черный чай и соль (на 0,2%), мороженую рыбу, маргарин, овощные консервы для детского питания, водку (на 0,1%).В свою очередь за отчетный период снизились цены на мясные консервы для детского питания (на 0,4%), вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,3%), стерилизованное молоко и сычужные сыры (на 0,2%), шоколадные конфеты (на 0,1%).

https://ria.ru/20210811/ovoschi-1745373169.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/banan-1741566465.html

https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия