Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
Аналитики спрогнозировали повышение цен в России в августе на 6,4%
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Темпы роста цен в России по итогам августа составят в годовом выражении 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, годовая инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряется с прошлого года, в июне темпы роста цен подскочили до максимума с 2016 года - 6,5%. Однако в июле уже наметилось небольшое замедление инфляции - до 6,46%.
Банк России в июле повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, по итогам 2022 года - до 4–4,5% с прежних 4%.
Факторы инфляции
Сезонное снижение стоимости фруктов и овощей в России, а также тренд на уменьшение цен на товарно-сырьевых рынках в мире помогут замедлить инфляцию в августе. Однако по-прежнему растущие цены на непродовольственные товары и бензин, а также действующие ограничения на международный туризм не дадут дезинфляционным факторам проявить себя в полной мере, считают аналитики.
"Главными факторами пониженной инфляции будут сезонное продолжение падения цен на продовольствие и услуги в сфере гостеприимства. Кроме того, ожидаем, что следом за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнется нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров - стройматериалах и автомобилях – на фоне нормализации уровня спроса и роста предложения", - считает старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков.
В непродовольственном сегменте сохранится повышенная инфляция, не согласилась главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Этому способствуют повышенные инфляционные ожидания и обсуждавшееся в прошлые месяцы повышение цен на ряд товаров, в частности, на канцтовары", - пояснила она, добавив, что цены на некоторые продукты, например, мясную продукцию, также продолжат расти.
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По-прежнему частично закрытое авиасообщение c Европой, Таиландом и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри России, что является фактором в пользу роста внутренних цен, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Открытие авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс рубля должны оказать сдерживающее влияние на инфляцию.
Завершение активной фазы туристического сезона в России поможет нормализовать ситуацию с ценами на услуги, уверен начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Кроме того, в экономике наблюдается некоторое замедление активности после выхода на докризисные уровни - это может охладить потребительские настроения и привести к снижению ценового давления, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
"Вместе с тем, инфляционная картина остается сложной - цены на непродовольственные товары остаются под негативным влиянием крайне высокой стоимости фрахта и дорогого топлива. Поэтому начала отчетливого торможения годовых темпов инфляции мы ждем лишь осенью, когда начет сказываться эффект высокой базы прошлого года", - заключил Локтюхов.
Прогнозы аналитиков
Прогнозы инфляции по итогам августа в годовом выражении представлены ниже (в %):
Альфа-банк - 6,5
БКС - 6,2
"ВТБ Капитал" - 6,3
Газпромбанк - 6,4
"Зенит" - 6,3-6,4
НКР - 6,6
НРА - 6,32
Открытие - 6,2-6,3
Промсвязьбанк - 6,4-6,5
Росбанк - 6,4-6,5
Сбербанк - 6,4
Совкомбанк - 6,5
"Эксперт РА" - 6,3
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