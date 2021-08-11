20:54 11.08.2021 (обновлено: 21:43 11.08.2021)
Оскорбившего русских азербайджанского дипломата предупредили о последствиях
Депутат Толстой: за оскорбления русских экс-послом Азербайджана "придется извиняться"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил бывшего азербайджанского дипломата, оскорбившего русских, о последствиях.
"Бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями. Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя. Последствий не боится ни он, ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских", — написал депутат в телеграм-канале.
Он уточнил, что за высказывания придется извиняться, либо "будут последствия".
Толстой подчеркнул, что один человек может простить другого, но оскорбление веры и народа останутся в истории отношений между двумя странами.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, оскорбляет лидера ЛДПР Владимира Жириновского и "русскую нацию".
В МИД Азербайджана отказались комментировать заявление Вагабзаде, пояснив, что его уволили пять лет назад и сегодня он не представляет внешнеполитическое ведомство.