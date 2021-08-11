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Оскорбившего русских азербайджанского дипломата предупредили о последствиях
Оскорбившего русских азербайджанского дипломата предупредили о последствиях - РИА Новости, 11.08.2021
Оскорбившего русских азербайджанского дипломата предупредили о последствиях
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил бывшего азербайджанского дипломата, оскорбившего русских, о последствиях. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:54
2021-08-11T21:43
в мире
азербайджан
ильхам алиев
госдума рф
мид азербайджана
лдпр
петр толстой
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил бывшего азербайджанского дипломата, оскорбившего русских, о последствиях.Он уточнил, что за высказывания придется извиняться, либо "будут последствия".Толстой подчеркнул, что один человек может простить другого, но оскорбление веры и народа останутся в истории отношений между двумя странами.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, оскорбляет лидера ЛДПР Владимира Жириновского и "русскую нацию".В МИД Азербайджана отказались комментировать заявление Вагабзаде, пояснив, что его уволили пять лет назад и сегодня он не представляет внешнеполитическое ведомство.
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, госдума рф, мид азербайджана, лдпр, петр толстой, россия
20:54 11.08.2021 (обновлено: 21:43 11.08.2021)
 
Оскорбившего русских азербайджанского дипломата предупредили о последствиях

Депутат Толстой: за оскорбления русских экс-послом Азербайджана "придется извиняться"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил бывшего азербайджанского дипломата, оскорбившего русских, о последствиях.

"Бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями. Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя. Последствий не боится ни он, ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских", — написал депутат в телеграм-канале.

Он уточнил, что за высказывания придется извиняться, либо "будут последствия".
Толстой подчеркнул, что один человек может простить другого, но оскорбление веры и народа останутся в истории отношений между двумя странами.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, оскорбляет лидера ЛДПР Владимира Жириновского и "русскую нацию".
В МИД Азербайджана отказались комментировать заявление Вагабзаде, пояснив, что его уволили пять лет назад и сегодня он не представляет внешнеполитическое ведомство.
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В миреАзербайджанИльхам АлиевГосдума РФМИД АзербайджанаЛДПРПетр ТолстойРоссия
 
 
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