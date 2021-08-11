https://ria.ru/20210811/tolstoy-1745401374.html

Оскорбившего русских азербайджанского дипломата предупредили о последствиях

Оскорбившего русских азербайджанского дипломата предупредили о последствиях - РИА Новости, 11.08.2021

Оскорбившего русских азербайджанского дипломата предупредили о последствиях

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил бывшего азербайджанского дипломата, оскорбившего русских, о последствиях. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T20:54

2021-08-11T20:54

2021-08-11T21:43

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лдпр

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил бывшего азербайджанского дипломата, оскорбившего русских, о последствиях.Он уточнил, что за высказывания придется извиняться, либо "будут последствия".Толстой подчеркнул, что один человек может простить другого, но оскорбление веры и народа останутся в истории отношений между двумя странами.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, оскорбляет лидера ЛДПР Владимира Жириновского и "русскую нацию".В МИД Азербайджана отказались комментировать заявление Вагабзаде, пояснив, что его уволили пять лет назад и сегодня он не представляет внешнеполитическое ведомство.

https://ria.ru/20210811/azerbaydzhan-1745353111.html

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в мире, азербайджан, ильхам алиев, госдума рф, мид азербайджана, лдпр, петр толстой, россия