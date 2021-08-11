https://ria.ru/20210811/testy-1745384049.html

В Швейцарии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся

В Швейцарии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся - РИА Новости, 11.08.2021

В Швейцарии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся

Федеральный совет (правительство) Швейцарии предлагает с октября этого года отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:45

2021-08-11T18:45

2021-08-11T18:45

распространение коронавируса

в мире

швейцария

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg

ЦЮРИХ, 11 авг - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии предлагает с октября этого года отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против COVID-19.Предполагается, что с 1 октября правительство не будет покрывать расходы на тестирование для людей без симптомов COVID, а также на тесты для самопроверки не прошедших вакцинацию от коронавируса или не переболевших этой инфекцией. Исключение планируется сделать для детей младше 12 лет и тех, кто не может сделать прививку.Федеральный совет проведет соответствующие консультации с кантонами и комитетами парламента и объявит о своем решении 25 августа.В ходе заседания правительство также решило не отменять действующие антикоронавирусные меры на фоне роста числа заболевших COVID, возвращения граждан страны из отпусков и распространения "дельта-штамма"."Федеральный совет решил сохранить общепринятые ограничительные меры, которые все еще действуют (например, ношение масок в помещении и общественном транспорте, COVID-сертификаты для крупномасштабных мероприятий и ночных клубов). Он пересмотрит ситуацию и, возможно, скорректирует меры на своем заседании 1 сентября, когда последствия возвращения после летних каникул станут более очевидными", - говорится в сообщении.В то же время правительство отметило, что почти половина населения Швейцарии в настоящее время полностью привиты, однако с 11 июля темпы вакцинации замедлились, несмотря на то, что кантоны располагают достаточными запасами вакцин.

https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745327322.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19