https://ria.ru/20210811/testy-1745384049.html
В Швейцарии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся
В Швейцарии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся - РИА Новости, 11.08.2021
В Швейцарии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся
Федеральный совет (правительство) Швейцарии предлагает с октября этого года отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:45
2021-08-11T18:45
2021-08-11T18:45
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 11 авг - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии предлагает с октября этого года отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против COVID-19.Предполагается, что с 1 октября правительство не будет покрывать расходы на тестирование для людей без симптомов COVID, а также на тесты для самопроверки не прошедших вакцинацию от коронавируса или не переболевших этой инфекцией. Исключение планируется сделать для детей младше 12 лет и тех, кто не может сделать прививку.Федеральный совет проведет соответствующие консультации с кантонами и комитетами парламента и объявит о своем решении 25 августа.В ходе заседания правительство также решило не отменять действующие антикоронавирусные меры на фоне роста числа заболевших COVID, возвращения граждан страны из отпусков и распространения "дельта-штамма"."Федеральный совет решил сохранить общепринятые ограничительные меры, которые все еще действуют (например, ношение масок в помещении и общественном транспорте, COVID-сертификаты для крупномасштабных мероприятий и ночных клубов). Он пересмотрит ситуацию и, возможно, скорректирует меры на своем заседании 1 сентября, когда последствия возвращения после летних каникул станут более очевидными", - говорится в сообщении.В то же время правительство отметило, что почти половина населения Швейцарии в настоящее время полностью привиты, однако с 11 июля темпы вакцинации замедлились, несмотря на то, что кантоны располагают достаточными запасами вакцин.
https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745327322.html
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в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
В Швейцарии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся
Правительство Швейцарии предложило отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся
ЦЮРИХ, 11 авг - РИА Новости.
Федеральный совет (правительство) Швейцарии
предлагает с октября этого года отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против COVID-19.
Предполагается, что с 1 октября правительство не будет покрывать расходы на тестирование для людей без симптомов COVID, а также на тесты для самопроверки не прошедших вакцинацию от коронавируса или не переболевших этой инфекцией. Исключение планируется сделать для детей младше 12 лет и тех, кто не может сделать прививку.
"Люди, которые не вакцинировались или не выздоровели от COVID-19 и желают посетить мероприятие, на котором требуется COVID-сертификат, с 1 октября должны будут самостоятельно оплатить тест или пройти вакцинацию", - говорится в сообщении на сайте правительства, опубликованном по итогам его заседания 11 августа.
Федеральный совет проведет соответствующие консультации с кантонами и комитетами парламента и объявит о своем решении 25 августа.
В ходе заседания правительство также решило не отменять действующие антикоронавирусные меры на фоне роста числа заболевших COVID, возвращения граждан страны из отпусков и распространения "дельта-штамма".
"Федеральный совет решил сохранить общепринятые ограничительные меры, которые все еще действуют (например, ношение масок в помещении и общественном транспорте, COVID-сертификаты для крупномасштабных мероприятий и ночных клубов). Он пересмотрит ситуацию и, возможно, скорректирует меры на своем заседании 1 сентября, когда последствия возвращения после летних каникул станут более очевидными", - говорится в сообщении.
В то же время правительство отметило, что почти половина населения Швейцарии в настоящее время полностью привиты, однако с 11 июля темпы вакцинации замедлились, несмотря на то, что кантоны располагают достаточными запасами вакцин.