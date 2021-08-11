https://ria.ru/20210811/telo-1745361835.html
В Якутии в лесу нашли тело мужчины
В Якутии в лесу нашли тело мужчины - РИА Новости, 11.08.2021
В Якутии в лесу нашли тело мужчины
К начал проверку после обнаружения тела в лесу в Чурапчинском районе Якутии, сообщает пресс-служба следственного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:36
2021-08-11T16:36
2021-08-11T17:20
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 11 авг - РИА Новости. К начал проверку после обнаружения тела в лесу в Чурапчинском районе Якутии, сообщает пресс-служба следственного управления МЧС России по республике.Пользователи соцсети в среду распространили информацию, что на территории якутского села во время верхового пожара сгорел тракторист. Якобы мужчина работал на дорожных работах, его попросили помочь в тушении лесного пожара. Человек пропал 9 августа и только сегодня нашли его обгоревшее тело."СУСК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1977 года рождения, в лесном массиве вблизи села Мугудай Чурапчинского района. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выехал руководитель следственного отдела. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в СУСК.Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Это тяжёлая новость... Мы скорбим вместе с вами", - приводит оперативный штаб республики его слова.Как отметили в оперштабе, по предварительным данным, при тушении верхового лесного пожара погиб работник одного из дорожных предприятий Элбаги Агасиевич Игитян.
https://ria.ru/20210811/yakutiya-1745353607.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
16:36 11.08.2021 (обновлено: 17:20 11.08.2021)
В Якутии в лесу нашли тело мужчины
СК начал проверку после обнаружения тела мужчины в лесу в Чурапчинском районе Якутии