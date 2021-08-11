https://ria.ru/20210811/telo-1745297276.html

В московской квартире нашли обезглавленное тело женщины

В московской квартире нашли обезглавленное тело женщины - РИА Новости, 11.08.2021

В московской квартире нашли обезглавленное тело женщины

На западе Москвы нашли обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:21

2021-08-11T10:21

2021-08-11T12:47

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На западе Москвы нашли обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По ее словам, погибшая — женщина 1979 года рождения. Ее обнаружили вечером 10 августа в квартире дома по Никулинской улице. Кроме того, рядом с домом нашли тело мужчины 1974 года рождения.По предварительной версии, мужчина убил женщину и покончил с собой. Квартира, в которой они жили, была закрыта изнутри.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сейчас они допрашивают соседей. Специалисты проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу мужчины.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743683523.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова