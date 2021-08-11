https://ria.ru/20210811/telo-1745297276.html
В московской квартире нашли обезглавленное тело женщины
В московской квартире нашли обезглавленное тело женщины - РИА Новости, 11.08.2021
В московской квартире нашли обезглавленное тело женщины
На западе Москвы нашли обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:21
2021-08-11T10:21
2021-08-11T12:47
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На западе Москвы нашли обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По ее словам, погибшая — женщина 1979 года рождения. Ее обнаружили вечером 10 августа в квартире дома по Никулинской улице. Кроме того, рядом с домом нашли тело мужчины 1974 года рождения.По предварительной версии, мужчина убил женщину и покончил с собой. Квартира, в которой они жили, была закрыта изнутри.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сейчас они допрашивают соседей. Специалисты проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу мужчины.
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743683523.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
10:21 11.08.2021 (обновлено: 12:47 11.08.2021)
В московской квартире нашли обезглавленное тело женщины
В квартире на западе Москвы нашли обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями