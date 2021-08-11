04:53 11.08.2021 (обновлено: 06:43 11.08.2021)
Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
Пляжи на юго-востоке Приморья подтопило из-за влияния бывшего тайфуна "Лупит"
© Фото : администрация Приморского краяЛиквидация последствий тайфуна в Приморском крае
© Фото : администрация Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Пляжи на юго-востоке Приморья оказались подтоплены из-за влияния бывшего тайфуна "Лупит", который принёс в край нагонную волну высотой до пяти метров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Как передает корреспондент РИА Новости, на острове Русский во вторник нагонная волна подтопила ряд пляжей в бухте Новик и Труда. Жители в соцсетях сообщали о подтопленных пляжах в Ливадии, Безверхово и других местах на юго-востоке края. Отдыхающие на одном из самых популярных пляжей в пригороде Владивостока - Шаморе сообщали, что волна доходила до раздевалок, "люди убегают с пляжа". Видеоролики в соцсетях региона вызвали резонанс.
"Пляжи, в частности в Ливадии в Находке и ряде других, подтопила нагонная волна, которую принёс бывший тайфун "Лупит". Несмотря на то, что он не дошёл до Приморья, как ранее и прогнозировали синоптики, но оказал такое влияние на приморские пляжи на юго-востоке края", - сообщил Чулков, добавив, что прогноз о высоте волн до пяти метров также ранее давал Примгидромет.