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Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья

Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья - РИА Новости, 11.08.2021

Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья

Пляжи на юго-востоке Приморья оказались подтоплены из-за влияния бывшего тайфуна "Лупит", который принёс в край нагонную волну высотой до пяти метров, сообщил... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T04:53

2021-08-11T04:53

2021-08-11T06:43

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Пляжи на юго-востоке Приморья оказались подтоплены из-за влияния бывшего тайфуна "Лупит", который принёс в край нагонную волну высотой до пяти метров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.Как передает корреспондент РИА Новости, на острове Русский во вторник нагонная волна подтопила ряд пляжей в бухте Новик и Труда. Жители в соцсетях сообщали о подтопленных пляжах в Ливадии, Безверхово и других местах на юго-востоке края. Отдыхающие на одном из самых популярных пляжей в пригороде Владивостока - Шаморе сообщали, что волна доходила до раздевалок, "люди убегают с пляжа". Видеоролики в соцсетях региона вызвали резонанс.

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край