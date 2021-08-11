https://ria.ru/20210811/svadba-1745280344.html

Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы

Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы - РИА Новости, 11.08.2021

Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы

В США 26-летняя Анжелика Дхондуп погибла через несколько часов после свадьбы, сообщает издание People. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T02:34

2021-08-11T02:34

2021-08-11T02:34

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В США 26-летняя Анжелика Дхондуп погибла через несколько часов после свадьбы, сообщает издание People.Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 6 августа, в штате Юта. После торжества невеста вместе с 20-летним братом поехала домой, чтобы отвезти свадебные подарки, а потом продолжить празднование. Когда они выехали на шоссе, им навстречу неожиданно выскочил пикап. В результате лобового столкновения Дхондуп погибла на месте.Полиция задержала водителя пикапа, который, как сообщается, находился за рулем в состоянии опьянения.У Дхондуп остались двое сыновей.Ранее стало известно, что в Индии невеста умерла от остановки сердца через несколько часов после свадьбы из-за "чрезмерного плача". После торжественных мероприятий девушке предстояло пройти ритуал "бидаай", в ходе которого прощаются с родительским домом, что обычно сопровождается слезами и выражением горечи.В ходе ритуала плачущая девушка внезапно потеряла сознание, ее экстренно госпитализировали в больницу, однако врачи лишь констатировали ее смерть из-за сердечной недостаточности.

https://ria.ru/20200909/nevesta-1577002124.html

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