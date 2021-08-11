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Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы - РИА Новости, 11.08.2021
Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
В США 26-летняя Анжелика Дхондуп погибла через несколько часов после свадьбы, сообщает издание People. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T02:34
2021-08-11T02:34
в мире
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В США 26-летняя Анжелика Дхондуп погибла через несколько часов после свадьбы, сообщает издание People.Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 6 августа, в штате Юта. После торжества невеста вместе с 20-летним братом поехала домой, чтобы отвезти свадебные подарки, а потом продолжить празднование. Когда они выехали на шоссе, им навстречу неожиданно выскочил пикап. В результате лобового столкновения Дхондуп погибла на месте.Полиция задержала водителя пикапа, который, как сообщается, находился за рулем в состоянии опьянения.У Дхондуп остались двое сыновей.Ранее стало известно, что в Индии невеста умерла от остановки сердца через несколько часов после свадьбы из-за "чрезмерного плача". После торжественных мероприятий девушке предстояло пройти ритуал "бидаай", в ходе которого прощаются с родительским домом, что обычно сопровождается слезами и выражением горечи.В ходе ритуала плачущая девушка внезапно потеряла сознание, ее экстренно госпитализировали в больницу, однако врачи лишь констатировали ее смерть из-за сердечной недостаточности.
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в мире, сша, юта
02:34 11.08.2021
 
Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы

В штате Юта невеста погибла в аварии через несколько часов после свадьбы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста в загсе
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В США 26-летняя Анжелика Дхондуп погибла через несколько часов после свадьбы, сообщает издание People.
Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 6 августа, в штате Юта. После торжества невеста вместе с 20-летним братом поехала домой, чтобы отвезти свадебные подарки, а потом продолжить празднование. Когда они выехали на шоссе, им навстречу неожиданно выскочил пикап. В результате лобового столкновения Дхондуп погибла на месте.
Полиция задержала водителя пикапа, который, как сообщается, находился за рулем в состоянии опьянения.
У Дхондуп остались двое сыновей.
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В Дагестане невеста умерла в день свадьбы
Ранее стало известно, что в Индии невеста умерла от остановки сердца через несколько часов после свадьбы из-за "чрезмерного плача". После торжественных мероприятий девушке предстояло пройти ритуал "бидаай", в ходе которого прощаются с родительским домом, что обычно сопровождается слезами и выражением горечи.
В ходе ритуала плачущая девушка внезапно потеряла сознание, ее экстренно госпитализировали в больницу, однако врачи лишь констатировали ее смерть из-за сердечной недостаточности.
 
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