https://ria.ru/20210811/sud-1745328244.html
Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным
Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным - РИА Новости, 11.08.2021
Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:20
2021-08-11T13:20
2021-08-11T14:26
происшествия
москва
сергей бадамшин
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.Таганский суд Москвы в понедельник назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста."Мосгорсуд оставил решение Таганского районного суда без изменения, нашу жалобу - без удовлетворения", - сказал БадамшинНа видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, утверждает, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
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происшествия, москва, сергей бадамшин, россия, идрак мирзализаде
13:20 11.08.2021 (обновлено: 14:26 11.08.2021)
Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным
Адвокат Бадамшин: Мосгорсуд признал законным арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин
.
Таганский суд Москвы
в понедельник назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста.
"Мосгорсуд оставил решение Таганского районного суда без изменения, нашу жалобу - без удовлетворения", - сказал Бадамшин
На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.
В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, утверждает, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".