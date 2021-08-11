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Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным
Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным - РИА Новости, 11.08.2021
Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:20
2021-08-11T14:26
происшествия
москва
сергей бадамшин
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.Таганский суд Москвы в понедельник назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста."Мосгорсуд оставил решение Таганского районного суда без изменения, нашу жалобу - без удовлетворения", - сказал БадамшинНа видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, утверждает, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
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происшествия, москва, сергей бадамшин, россия, идрак мирзализаде
13:20 11.08.2021 (обновлено: 14:26 11.08.2021)
 
Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным

Адвокат Бадамшин: Мосгорсуд признал законным арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы
Стендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
Таганский суд Москвы в понедельник назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста.
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На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.
В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, утверждает, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
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