https://ria.ru/20210811/sud-1745328244.html

Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным

Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным - РИА Новости, 11.08.2021

Суд признал арест комика Мирзализаде по делу о разжигании розни законным

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:20

2021-08-11T13:20

2021-08-11T14:26

происшествия

москва

сергей бадамшин

россия

идрак мирзализаде

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной розни, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.Таганский суд Москвы в понедельник назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста."Мосгорсуд оставил решение Таганского районного суда без изменения, нашу жалобу - без удовлетворения", - сказал БадамшинНа видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, утверждает, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

https://ria.ru/20210801/bloger-1743906451.html

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происшествия, москва, сергей бадамшин, россия, идрак мирзализаде