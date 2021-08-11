Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210811/steklov-1745336403.html
Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19
Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19
Народного артиста РФ, 73-летнего Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали из клиники, он чувствует себя хорошо и РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:16
2021-08-11T17:34
владимир стеклов
коронавирус в россии
новости культуры
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743401743_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_5d4d32d1c683d7f022e3500949108ee0.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, 73-летнего Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали из клиники, он чувствует себя хорошо и займётся подготовкой спектакля для соотечественников в ДНР и ЛНР, рассказал РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский."Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра (МСХТ), а именно показ спектакля "Анна Каренина", для наших соотечественников в ДНР и ЛНР в преддверии выборов в Госдуму Российской Федерации", - сообщил Банковский.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка". -0-
https://ria.ru/20210805/steklov-1744480207.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743401743_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_3746859677993efb8b5e09f04037f9ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир стеклов, коронавирус в россии, новости культуры
14:16 11.08.2021 (обновлено: 17:34 11.08.2021)
 
Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19

Директор МСХТ Банковский: Владимира Стеклова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктер Владимир Стеклов на съемках фильма "В Кейптаунском порту"
Актер Владимир Стеклов на съемках фильма В Кейптаунском порту - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, 73-летнего Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали из клиники, он чувствует себя хорошо и займётся подготовкой спектакля для соотечественников в ДНР и ЛНР, рассказал РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский.
Актер Владимир Стеклов - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 12:35Шоубиз
Актер Стеклов начал обдумывать побег из коронавирусной больницы
"Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра (МСХТ), а именно показ спектакля "Анна Каренина", для наших соотечественников в ДНР и ЛНР в преддверии выборов в Госдуму Российской Федерации", - сообщил Банковский.
Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка". -0-
 
ШоубизВладимир СтекловКоронавирус в РоссииНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния