https://ria.ru/20210811/steklov-1745336403.html

Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19

Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19

Народного артиста РФ, 73-летнего Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали из клиники, он чувствует себя хорошо и РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:16

2021-08-11T14:16

2021-08-11T17:34

владимир стеклов

коронавирус в россии

новости культуры

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743401743_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_5d4d32d1c683d7f022e3500949108ee0.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, 73-летнего Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали из клиники, он чувствует себя хорошо и займётся подготовкой спектакля для соотечественников в ДНР и ЛНР, рассказал РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский."Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра (МСХТ), а именно показ спектакля "Анна Каренина", для наших соотечественников в ДНР и ЛНР в преддверии выборов в Госдуму Российской Федерации", - сообщил Банковский.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка". -0-

https://ria.ru/20210805/steklov-1744480207.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир стеклов, коронавирус в россии, новости культуры