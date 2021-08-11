https://ria.ru/20210811/steklov-1745336403.html
Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19
Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19
Народного артиста РФ, 73-летнего Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали из клиники, он чувствует себя хорошо и РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:16
2021-08-11T14:16
2021-08-11T17:34
владимир стеклов
коронавирус в россии
новости культуры
шоубиз
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, 73-летнего Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали из клиники, он чувствует себя хорошо и займётся подготовкой спектакля для соотечественников в ДНР и ЛНР, рассказал РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский."Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра (МСХТ), а именно показ спектакля "Анна Каренина", для наших соотечественников в ДНР и ЛНР в преддверии выборов в Госдуму Российской Федерации", - сообщил Банковский.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка". -0-
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владимир стеклов, коронавирус в россии, новости культуры
14:16 11.08.2021 (обновлено: 17:34 11.08.2021)
Владимир Стеклов выздоровел от COVID-19
Директор МСХТ Банковский: Владимира Стеклова выписали из больницы, он чувствует себя хорошо
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, 73-летнего Владимира Стеклова, прошедшего курс лечения в больнице в связи с коронавирусом, выписали из клиники, он чувствует себя хорошо и займётся подготовкой спектакля для соотечественников в ДНР и ЛНР, рассказал РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский.
"Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра (МСХТ), а именно показ спектакля "Анна Каренина", для наших соотечественников в ДНР и ЛНР в преддверии выборов в Госдуму Российской Федерации", - сообщил Банковский.
Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка". -0-