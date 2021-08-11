https://ria.ru/20210811/stavka-1745291075.html

Крупные банки вернули ставки по вкладам на докоронавирусный уровень

Крупные банки вернули ставки по вкладам на докоронавирусный уровень - РИА Новости, 11.08.2021

Крупные банки вернули ставки по вкладам на докоронавирусный уровень

Крупные российские банки в августе повысили ставки по депозитам до уровня декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Frank RG. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:25

2021-08-11T09:25

2021-08-11T11:06

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Крупные российские банки в августе повысили ставки по депозитам до уровня декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Frank RG.По состоянию на 10 августа индекс FRG100, который рассчитывается с помощью анализа 450 вкладов в 54 банках и отражает среднюю доходность вкладов сроком до года, достиг 5,3% годовых.Таким образом, с начала месяца индекс поднялся на 0,16 процентного пункта. Отмечается, что такой значительный рост за декаду в последний раз фиксировали в ноябре 2018 года.В конце июля Банк России четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз на один процентный пункт — до 6,5% годовых.

https://ria.ru/20210724/stavka-1742610740.html

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2021

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экономика, центральный банк рф (цб рф)