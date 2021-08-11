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Крупные банки вернули ставки по вкладам на докоронавирусный уровень
Крупные банки вернули ставки по вкладам на докоронавирусный уровень - РИА Новости, 11.08.2021
Крупные банки вернули ставки по вкладам на докоронавирусный уровень
Крупные российские банки в августе повысили ставки по депозитам до уровня декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Frank RG. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:25
2021-08-11T09:25
2021-08-11T11:06
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Крупные российские банки в августе повысили ставки по депозитам до уровня декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Frank RG.По состоянию на 10 августа индекс FRG100, который рассчитывается с помощью анализа 450 вкладов в 54 банках и отражает среднюю доходность вкладов сроком до года, достиг 5,3% годовых.Таким образом, с начала месяца индекс поднялся на 0,16 процентного пункта. Отмечается, что такой значительный рост за декаду в последний раз фиксировали в ноябре 2018 года.В конце июля Банк России четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз на один процентный пункт — до 6,5% годовых.
https://ria.ru/20210724/stavka-1742610740.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
09:25 11.08.2021 (обновлено: 11:06 11.08.2021)
Крупные банки вернули ставки по вкладам на докоронавирусный уровень
Frank RG: ставки по вкладам в крупных банках выросли до 5,3%, достигнув допандемийного уровня