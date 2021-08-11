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На Урале мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях, получила условный срок
На Урале мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях, получила условный срок - РИА Новости, 11.08.2021
На Урале мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях, получила условный срок
Суд приговорил жительницу Челябинской области, чья дочь ночью насмерть замерзла в сенях, к условному сроку, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:46
2021-08-11T10:46
происшествия
челябинская область
сатка
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Челябинской области, чья дочь ночью насмерть замерзла в сенях, к условному сроку, сообщается на сайте СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщала, что в декабре 2020 года в городе Сатки женщина после распития спиртного уложила дочерей спать, оставив входную дверь в сени незапертой. Девочка ночью без верхней одежды вышла в сени, где позже скончалась от переохлаждения, потому что дверь плотно закрылась и вернуться назад она не смогла. Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Приговором суда осужденной назначено наказание в виде одного года трех месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.У женщины также есть дочь 2019 года рождения, семья состоит на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района как малообеспеченная.
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происшествия, челябинская область, сатка, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:46 11.08.2021
 
На Урале мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях, получила условный срок

Суд приговорил жительницу Южного Урала, чья дочь ночью насмерть замерзла в сенях, к условному сроку

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Челябинской области, чья дочь ночью насмерть замерзла в сенях, к условному сроку, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщала, что в декабре 2020 года в городе Сатки женщина после распития спиртного уложила дочерей спать, оставив входную дверь в сени незапертой. Девочка ночью без верхней одежды вышла в сени, где позже скончалась от переохлаждения, потому что дверь плотно закрылась и вернуться назад она не смогла. Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Женщина заблудилась по пути с работы и замерзла насмерть
"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде одного года трех месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
У женщины также есть дочь 2019 года рождения, семья состоит на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района как малообеспеченная.
 
ПроисшествияЧелябинская областьСаткаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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