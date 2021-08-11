https://ria.ru/20210811/srok-1745301814.html

На Урале мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях, получила условный срок

На Урале мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях, получила условный срок - РИА Новости, 11.08.2021

На Урале мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях, получила условный срок

Суд приговорил жительницу Челябинской области, чья дочь ночью насмерть замерзла в сенях, к условному сроку, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:46

2021-08-11T10:46

2021-08-11T10:46

происшествия

челябинская область

сатка

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Челябинской области, чья дочь ночью насмерть замерзла в сенях, к условному сроку, сообщается на сайте СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщала, что в декабре 2020 года в городе Сатки женщина после распития спиртного уложила дочерей спать, оставив входную дверь в сени незапертой. Девочка ночью без верхней одежды вышла в сени, где позже скончалась от переохлаждения, потому что дверь плотно закрылась и вернуться назад она не смогла. Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Приговором суда осужденной назначено наказание в виде одного года трех месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.У женщины также есть дочь 2019 года рождения, семья состоит на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района как малообеспеченная.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/chelyabinsk-1599186589.html

челябинская область

сатка

россия

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происшествия, челябинская область, сатка, следственный комитет россии (ск рф), россия