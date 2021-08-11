https://ria.ru/20210811/sputnik-1745294957.html

Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных "Спутником V"

Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных "Спутником V" - РИА Новости, 11.08.2021

Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных "Спутником V"

Вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T10:04

2021-08-11T10:04

2021-08-11T10:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

александр гинцбург

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 объявил, что экспертным сообществом принято такое решение в связи с тем, что накоплены данные по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html

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2021

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, александр гинцбург