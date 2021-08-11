10:04 11.08.2021 (обновлено: 10:05 11.08.2021)
Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных "Спутником V"
Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: вакцинация беременных женщин "Спутником V" проходит нормально
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вакцинация у беременных проходит совершенно нормально. Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку", - сказал Гинцбург журналистам.
В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 объявил, что экспертным сообществом принято такое решение в связи с тем, что накоплены данные по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.
Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.