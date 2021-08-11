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Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных "Спутником V"
Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных "Спутником V" - РИА Новости, 11.08.2021
Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных "Спутником V"
Вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T10:04
2021-08-11T10:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
александр гинцбург
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 объявил, что экспертным сообществом принято такое решение в связи с тем, что накоплены данные по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, александр гинцбург
10:04 11.08.2021 (обновлено: 10:05 11.08.2021)
 
Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных "Спутником V"

Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: вакцинация беременных женщин "Спутником V" проходит нормально

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вакцинация у беременных проходит совершенно нормально. Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку", - сказал Гинцбург журналистам.
В конце июня стало известно о снятии противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 объявил, что экспертным сообществом принято такое решение в связи с тем, что накоплены данные по эффективности и безопасности препарата в пострегистрационном периоде.
Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 09:19Распространение коронавируса
Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составила 83%
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоАлександр Гинцбург
 
 
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