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В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" снижает риск госпитализации
В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" снижает риск госпитализации - РИА Новости, 11.08.2021
В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" снижает риск госпитализации
Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:53
2021-08-11T09:53
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
денис логунов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов."Если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы", - сказал Логунов журналистам.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", денис логунов
09:53 11.08.2021
 
В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" снижает риск госпитализации

Замдиректора НИЦ Гамалеи Логунов: прививка "Спутником V" снижает вероятность госпитализации в 20 раз

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
"Если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы", - сказал Логунов журналистам.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Денис Логунов
 
 
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