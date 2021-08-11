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В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" снижает риск госпитализации

В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" снижает риск госпитализации - РИА Новости, 11.08.2021

В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" снижает риск госпитализации

Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:53

2021-08-11T09:53

2021-08-11T09:53

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денис логунов

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов."Если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы", - сказал Логунов журналистам.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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