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Более 40 миллионов доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот
Более 40 миллионов доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот - РИА Новости, 11.08.2021
Более 40 миллионов доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот
Более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступило в гражданский оборот, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:23
2021-08-11T10:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступило в гражданский оборот, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что вся выпускаемая в оборот вакцина походит тщательный контроль, в качестве препарата можно быть уверенными.Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Как ранее сообщил РИА Новости Гинцбург, вакцина "Спутник V" за этот год подтвердила свое качество и безопасность.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
09:23 11.08.2021 (обновлено: 10:07 11.08.2021)
 
Более 40 миллионов доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот

Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: более 40 миллионов доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступило в гражданский оборот, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"На сегодняшний день более 40 миллионов доз вакцины поступило в гражданский оборот",- сказал Гинцбург журналистам.
Он уточнил, что вся выпускаемая в оборот вакцина походит тщательный контроль, в качестве препарата можно быть уверенными.
Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Как ранее сообщил РИА Новости Гинцбург, вакцина "Спутник V" за этот год подтвердила свое качество и безопасность.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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