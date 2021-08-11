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Более 40 миллионов доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот

Более 40 миллионов доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот - РИА Новости, 11.08.2021

Более 40 миллионов доз "Спутника V" поступило в гражданский оборот

Более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступило в гражданский оборот, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:23

2021-08-11T09:23

2021-08-11T10:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступило в гражданский оборот, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что вся выпускаемая в оборот вакцина походит тщательный контроль, в качестве препарата можно быть уверенными.Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года, зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Как ранее сообщил РИА Новости Гинцбург, вакцина "Спутник V" за этот год подтвердила свое качество и безопасность.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"