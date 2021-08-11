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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Мурашко оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" - РИА Новости, 11.08.2021
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"
Вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма COVID-19 дельта, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:13
2021-08-11T09:54
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма COVID-19 дельта, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные", — сказал он.Министр отметил, что вакцина более чем на 95% защищает против тяжелых случаев коронавируса. Она остаётся эффективной и продолжает работать, подчеркнул он."Спутник V" разработали год назад на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
09:13 11.08.2021 (обновлено: 09:54 11.08.2021)
 
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

Глава Минздрава Мурашко: эффективность "Спутника V" против штамма дельта высокая, составляет 83%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма COVID-19 дельта, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные", — сказал он.
Министр отметил, что вакцина более чем на 95% защищает против тяжелых случаев коронавируса. Она остаётся эффективной и продолжает работать, подчеркнул он.
"Спутник V" разработали год назад на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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