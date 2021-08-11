https://ria.ru/20210811/sputnik-1745289534.html
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" - РИА Новости, 11.08.2021
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"
Вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма COVID-19 дельта, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:13
2021-08-11T09:13
2021-08-11T09:54
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма COVID-19 дельта, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные", — сказал он.Министр отметил, что вакцина более чем на 95% защищает против тяжелых случаев коронавируса. Она остаётся эффективной и продолжает работать, подчеркнул он."Спутник V" разработали год назад на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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09:13 11.08.2021 (обновлено: 09:54 11.08.2021)
Мурашко оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"
Глава Минздрава Мурашко: эффективность "Спутника V" против штамма дельта высокая, составляет 83%