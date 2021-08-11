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Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве
Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве - РИА Новости, 12.08.2021
Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве
Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-11T13:45
2021-08-11T13:45
2021-08-12T14:15
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту. Сегодня в 6.15 утра во время укладки асфальтобетонного покрытия на Садовнической улице дорожные рабочие заметили девушку, которая перелезла через ограждение Большого Устьинского моста… Алексей Поляков и Дмитрий Кульков не растерялись, завязали с девушкой разговор и, дождавшись удачного момента, вытащили ее на тротуар", - говорится в сообщении в среду.Отмечается, что после девушку отвели в безопасное место и вместе с ней дождались прибытия правоохранительных органов.
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москва, городское хозяйство москвы