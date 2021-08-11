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Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве

Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве - РИА Новости, 12.08.2021

Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-11T13:45

2021-08-11T13:45

2021-08-12T14:15

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту. Сегодня в 6.15 утра во время укладки асфальтобетонного покрытия на Садовнической улице дорожные рабочие заметили девушку, которая перелезла через ограждение Большого Устьинского моста… Алексей Поляков и Дмитрий Кульков не растерялись, завязали с девушкой разговор и, дождавшись удачного момента, вытащили ее на тротуар", - говорится в сообщении в среду.Отмечается, что после девушку отвели в безопасное место и вместе с ней дождались прибытия правоохранительных органов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы