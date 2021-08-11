Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210811/spasenie-1745480431.html
Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве
Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве - РИА Новости, 12.08.2021
Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве
Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-11T13:45
2021-08-12T14:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735217892_0:475:2795:2047_1920x0_80_0_0_99482ee7839292fe3f49bec32104350e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту. Сегодня в 6.15 утра во время укладки асфальтобетонного покрытия на Садовнической улице дорожные рабочие заметили девушку, которая перелезла через ограждение Большого Устьинского моста… Алексей Поляков и Дмитрий Кульков не растерялись, завязали с девушкой разговор и, дождавшись удачного момента, вытащили ее на тротуар", - говорится в сообщении в среду.Отмечается, что после девушку отвели в безопасное место и вместе с ней дождались прибытия правоохранительных органов.
https://realty.ria.ru/20210809/pereplata-1745047908.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735217892_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_56121525225f264caccd0b181910f7e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, городское хозяйство москвы
13:45 11.08.2021 (обновлено: 14:15 12.08.2021)
 

Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБольшой Устьинский мост и остров Балчуг в Москве
Большой Устьинский мост и остров Балчуг в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку на Большом Устьинском мосту. Сегодня в 6.15 утра во время укладки асфальтобетонного покрытия на Садовнической улице дорожные рабочие заметили девушку, которая перелезла через ограждение Большого Устьинского моста… Алексей Поляков и Дмитрий Кульков не растерялись, завязали с девушкой разговор и, дождавшись удачного момента, вытащили ее на тротуар", - говорится в сообщении в среду.
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:17Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичу вернули более 47 тысяч рублей переплаты за воду
Отмечается, что после девушку отвели в безопасное место и вместе с ней дождались прибытия правоохранительных органов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
14:29Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
14:28Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
14:26Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
14:25Чиновник, назвавший красноярцев "кучей дерьма", объяснил свои слова
14:19Лавров рассказал, почему Запад "наказывает" Россию
Лента новостейМолния