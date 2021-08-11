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Наука
https://ria.ru/20210811/sobaki-1745236692.html
Собака бывает кусачей. Ученые назвали самые агрессивные породы
Собака бывает кусачей. Ученые назвали самые агрессивные породы - РИА Новости, 11.08.2021
Собака бывает кусачей. Ученые назвали самые агрессивные породы
Согласно последним исследованиям, домашние собаки обладают врожденной способностью понимать жесты человека, интонации и даже отдельные слова. А вот их нрав... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T08:00
2021-08-11T09:55
наука
австрия
финляндия
венский университет
мичиганский университет
биология
гормоны
собаки
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно последним исследованиям, домашние собаки обладают врожденной способностью понимать жесты человека, интонации и даже отдельные слова. А вот их нрав определяется внешними обстоятельствами. Оказывается, на характер животного могут влиять совершенно неожиданные вещи.Осторожно, злая собакаМногое зависит от ситуации в человеческой семье. Так, первая собака хозяина или единственная в доме в среднем злее и задиристее сородичей. К таким выводам пришли ученые из Хельсинского университета (Финляндия), проанализировав данные более о девяти тысячах животных 20 разных пород. Исследователи попросили финских собаководов ответить на вопросы онлайн-анкеты, которые, в частности, касались агрессивности их питомцев, повышенной чувствительности к шуму, боязни высоты, тревоги во время разлуки с хозяином и гиперактивности. Кроме того, указывали пол, возраст, породу животных.На основе этой информации построили статистическую модель и установили, что сильнее всего склонность к агрессивному поведению коррелирует с боязливостью собаки и ее чувствительностью к шуму. Также выяснилось, что сильную враждебность к незнакомцам чаще проявляют единственные псы в доме. А вот если животные живут вместе с сородичами, они, как правило, более спокойны и дружелюбны.Кроме того, у людей, впервые заведших питомца, собаки вели себя агрессивнее. Вероятно, более опытным хозяевам удается решать проблемы с агрессией на ранних этапах, предполагают авторы работы.Также среди значимых факторов ученые назвали пол, возраст и размеры животных. В частности, более агрессивны обычно пожилые особи, кобели и маленькие собачки.Что касается пород, то особенно непростым характером отличаются длинношерстные колли, карликовые пудели и миниатюрные шнауцеры. А вот лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и лапонский пастух — добряки.Возраст решаетС возрастом нрав собаки может меняться, считают американские исследователи. Важны и отношения между питомцем и хозяином. Ученые из Мичиганского университета выделили пять базовых характеристик: боязливость, активность, способность к дрессировке, агрессивность к людям и другим животным. Опросили свыше полутора тысяч владельцев собак разных пород о поведении питомцев в различных ситуациях: дома, на прогулке, при больших скоплениях народа. Возраст животных — от нескольких месяцев до 15 лет. Также учитывали сведения о здоровье собак. Черты характера сильно коррелировали с возрастом животного. Так, лучше всего дрессировке поддавались особи старше 7,4 года. При этом самыми обучаемыми были наиболее болезненные. Кроме того, возрастные собаки, особенно кобели, чаще кусались. Также ученые обратили внимание на связь с характером хозяина. В частности, у экстравертов питомцы более активны, у мягких, дружелюбных людей и собаки общительные. При этом хозяева, считающие, что их подопечные легко поддаются дрессировке, как правило, особенно крепко к ним привязаны. Одни эмоции на двоихПо мнению ученых Венского университета (Австрия), активные и дружелюбные собаки бывают у людей, открытых новому опыту, потому что они могут копировать черты характера хозяев. Верно и обратное: приветливые и веселые питомцы помогают человеку справиться со стрессом.В нескольких экспериментах приняли участие 132 человека и их собаки разных пород. Исследователи моделировали стрессовую ситуацию, а потом измеряли у животных сердцебиение, уровень кортизола в слюне — его называют гормоном стресса — и оценивали реакцию на угрозу.Выяснилось, что в трудных условиях и у собак, и у их хозяев включались механизмы взаимной психологической адаптации. Иными словами, животные, с одной стороны, копировали тревожное поведение человека, а с другой — ослабляли стресс у людей, успокаивали их.Как отмечают авторы работы, хозяева и собаки — это социальные пары. Собаки чувствительны к эмоциональному состоянию человека и умеют отражать наши эмоции.
https://ria.ru/20210728/psy-1743295855.html
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австрия, финляндия, венский университет, мичиганский университет, биология, гормоны, собаки
08:00 11.08.2021 (обновлено: 09:55 11.08.2021)
 

Собака бывает кусачей. Ученые назвали самые агрессивные породы

© Depositphotos / Piotr WawrzyniukАгрессивная собака
Агрессивная собака - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Depositphotos / Piotr Wawrzyniuk
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно последним исследованиям, домашние собаки обладают врожденной способностью понимать жесты человека, интонации и даже отдельные слова. А вот их нрав определяется внешними обстоятельствами. Оказывается, на характер животного могут влиять совершенно неожиданные вещи.

Осторожно, злая собака

Многое зависит от ситуации в человеческой семье. Так, первая собака хозяина или единственная в доме в среднем злее и задиристее сородичей. К таким выводам пришли ученые из Хельсинского университета (Финляндия), проанализировав данные более о девяти тысячах животных 20 разных пород.
Исследователи попросили финских собаководов ответить на вопросы онлайн-анкеты, которые, в частности, касались агрессивности их питомцев, повышенной чувствительности к шуму, боязни высоты, тревоги во время разлуки с хозяином и гиперактивности. Кроме того, указывали пол, возраст, породу животных.
На основе этой информации построили статистическую модель и установили, что сильнее всего склонность к агрессивному поведению коррелирует с боязливостью собаки и ее чувствительностью к шуму. Также выяснилось, что сильную враждебность к незнакомцам чаще проявляют единственные псы в доме. А вот если животные живут вместе с сородичами, они, как правило, более спокойны и дружелюбны.
© CC BY 2.0/Erik Drost, Depositphotos/FotoJagodka, CC BY-SA 4.0/PsiberfunkСогласно анализу финских ученых, более других склонны к агрессии длинношерстные колли, карликовые пудели и миниатюрные шнауцеры
Собаки пород длинношерстный колли, карликовый пудель и миниатюрный шнауцер
© CC BY 2.0/Erik Drost, Depositphotos/FotoJagodka, CC BY-SA 4.0/Psiberfunk
Согласно анализу финских ученых, более других склонны к агрессии длинношерстные колли, карликовые пудели и миниатюрные шнауцеры
Кроме того, у людей, впервые заведших питомца, собаки вели себя агрессивнее. Вероятно, более опытным хозяевам удается решать проблемы с агрессией на ранних этапах, предполагают авторы работы.
Также среди значимых факторов ученые назвали пол, возраст и размеры животных. В частности, более агрессивны обычно пожилые особи, кобели и маленькие собачки.
Что касается пород, то особенно непростым характером отличаются длинношерстные колли, карликовые пудели и миниатюрные шнауцеры. А вот лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и лапонский пастух — добряки.
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Возраст решает

С возрастом нрав собаки может меняться, считают американские исследователи. Важны и отношения между питомцем и хозяином.
Ученые из Мичиганского университета выделили пять базовых характеристик: боязливость, активность, способность к дрессировке, агрессивность к людям и другим животным.
Опросили свыше полутора тысяч владельцев собак разных пород о поведении питомцев в различных ситуациях: дома, на прогулке, при больших скоплениях народа. Возраст животных — от нескольких месяцев до 15 лет. Также учитывали сведения о здоровье собак.
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Черты характера сильно коррелировали с возрастом животного. Так, лучше всего дрессировке поддавались особи старше 7,4 года. При этом самыми обучаемыми были наиболее болезненные. Кроме того, возрастные собаки, особенно кобели, чаще кусались.
Также ученые обратили внимание на связь с характером хозяина. В частности, у экстравертов питомцы более активны, у мягких, дружелюбных людей и собаки общительные. При этом хозяева, считающие, что их подопечные легко поддаются дрессировке, как правило, особенно крепко к ним привязаны.
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Одни эмоции на двоих

По мнению ученых Венского университета (Австрия), активные и дружелюбные собаки бывают у людей, открытых новому опыту, потому что они могут копировать черты характера хозяев. Верно и обратное: приветливые и веселые питомцы помогают человеку справиться со стрессом.
В нескольких экспериментах приняли участие 132 человека и их собаки разных пород. Исследователи моделировали стрессовую ситуацию, а потом измеряли у животных сердцебиение, уровень кортизола в слюне — его называют гормоном стресса — и оценивали реакцию на угрозу.
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Выяснилось, что в трудных условиях и у собак, и у их хозяев включались механизмы взаимной психологической адаптации. Иными словами, животные, с одной стороны, копировали тревожное поведение человека, а с другой — ослабляли стресс у людей, успокаивали их.
Как отмечают авторы работы, хозяева и собаки — это социальные пары. Собаки чувствительны к эмоциональному состоянию человека и умеют отражать наши эмоции.
 
НаукаАвстрияФинляндияВенский университетМичиганский университетбиологиягормонысобаки
 
 
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