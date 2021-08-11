https://ria.ru/20210811/shveytsariya-1745395514.html
Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии
Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2021
Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии
Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение ужесточить санкции против Белоруссии, в частности, ввел меры контроля за торговлей определенными... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:12
2021-08-11T20:12
2021-08-11T20:36
в мире
швейцария
белоруссия
сша
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/64895/64/648956427_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_642986944e62f440c003f5868c2a647c.jpg
ЦЮРИХ, 11 авг - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение ужесточить санкции против Белоруссии, в частности, ввел меры контроля за торговлей определенными товарами и ограничения в финансовом секторе."Федеральный совет сегодня объявляет о дальнейших экономических санкциях против Белоруссии. К ним относятся меры контроля за торговлей определенными товарами, а также ограничения в финансовом секторе. Новые меры вступят в силу в среду, 11 августа 2021 года, в 6 часов вечера по швейцарскому времени (19.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Белоруссии следует аналогичным решениям, принятым Европейским союзом в июне. Сообщается, что в дополнение к существующему эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, Федеральный совет вводит санкции в отношении товаров, которые могут быть использованы для мониторинга или перехвата интернет-и телефонной связи.Кроме того, Швейцария ввела ограничения на торговлю определенными финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию правительству Белоруссии и другим государственным органам и учреждениям. Федеральный совет также принял решение ввести финансовые санкции в отношении "Белаэронавигации", белорусского поставщика аэронавигационных услуг.Швейцария выразила обеспокоенность неуклонно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Белоруссии и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом. Правительство Швейцарии также призвало Белоруссию соблюдать свои международные обязательства в области прав человека.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210806/sanktsii-1744756044.html
https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html
швейцария
белоруссия
сша
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/64895/64/648956427_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_42ca27648ac17c390e194780793e11b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, белоруссия, сша, минск
20:12 11.08.2021 (обновлено: 20:36 11.08.2021)
Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии
Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии, ввела ограничения в финансовом секторе
ЦЮРИХ, 11 авг - РИА Новости.
Федеральный совет (правительство) Швейцарии
принял решение ужесточить санкции против Белоруссии
, в частности, ввел меры контроля за торговлей определенными товарами и ограничения в финансовом секторе.
"Федеральный совет сегодня объявляет о дальнейших экономических санкциях против Белоруссии. К ним относятся меры контроля за торговлей определенными товарами, а также ограничения в финансовом секторе. Новые меры вступят в силу в среду, 11 августа 2021 года, в 6 часов вечера по швейцарскому времени (19.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Белоруссии следует аналогичным решениям, принятым Европейским союзом в июне. Сообщается, что в дополнение к существующему эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, Федеральный совет вводит санкции в отношении товаров, которые могут быть использованы для мониторинга или перехвата интернет-и телефонной связи.
"Новые санкции также ограничивают торговлю товарами и технологиями двойного назначения, различными продуктами из нефти и хлористого калия ... а также товарами, используемыми для производства или переработки табачных изделий", - сообщило правительство.
Кроме того, Швейцария ввела ограничения на торговлю определенными финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию правительству Белоруссии и другим государственным органам и учреждениям. Федеральный совет также принял решение ввести финансовые санкции в отношении "Белаэронавигации", белорусского поставщика аэронавигационных услуг.
Швейцария выразила обеспокоенность неуклонно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Белоруссии и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом. Правительство Швейцарии также призвало Белоруссию соблюдать свои международные обязательства в области прав человека.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США
, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания
, США, Канада
и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск
в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.