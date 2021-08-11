https://ria.ru/20210811/shveytsariya-1745395514.html

Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии

Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2021

Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение ужесточить санкции против Белоруссии, в частности, ввел меры контроля за торговлей определенными... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T20:12

2021-08-11T20:12

2021-08-11T20:36

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ЦЮРИХ, 11 авг - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение ужесточить санкции против Белоруссии, в частности, ввел меры контроля за торговлей определенными товарами и ограничения в финансовом секторе."Федеральный совет сегодня объявляет о дальнейших экономических санкциях против Белоруссии. К ним относятся меры контроля за торговлей определенными товарами, а также ограничения в финансовом секторе. Новые меры вступят в силу в среду, 11 августа 2021 года, в 6 часов вечера по швейцарскому времени (19.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Белоруссии следует аналогичным решениям, принятым Европейским союзом в июне. Сообщается, что в дополнение к существующему эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, Федеральный совет вводит санкции в отношении товаров, которые могут быть использованы для мониторинга или перехвата интернет-и телефонной связи.Кроме того, Швейцария ввела ограничения на торговлю определенными финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию правительству Белоруссии и другим государственным органам и учреждениям. Федеральный совет также принял решение ввести финансовые санкции в отношении "Белаэронавигации", белорусского поставщика аэронавигационных услуг.Швейцария выразила обеспокоенность неуклонно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Белоруссии и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом. Правительство Швейцарии также призвало Белоруссию соблюдать свои международные обязательства в области прав человека.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210806/sanktsii-1744756044.html

https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html

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в мире, швейцария, белоруссия, сша, минск