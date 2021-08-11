https://ria.ru/20210811/shpionazh-1745348345.html

Лондон подтвердил задержание в Германии британца по подозрению в шпионаже

Лондон подтвердил задержание в Германии британца по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 11.08.2021

Лондон подтвердил задержание в Германии британца по подозрению в шпионаже

Скотленд-Ярд подтвердил задержание британца в рамках совместной операции с немецкими коллегами в Германии. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:29

2021-08-11T15:29

2021-08-11T15:29

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ЛОНДОН, 11 авг — РИА Новости. Скотленд-Ярд подтвердил задержание британца в рамках совместной операции с немецкими коллегами в Германии."Пятидесятисемилетний британец был задержан немецкими властями во вторник, 10 августа, в рамках совместного расследования контртеррористического командования полиции и немецких коллег. Мужчина был задержан... по подозрению в совершении преступлений, связанных с участием в действиях агента разведки", — говорится в заявлении на сайте ведомства.В сообщении также указывается что ведущая роль в расследовании этого дела остается за властями Германии, но британские правоохранители оказывают необходимое содействие.Ранее пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщила, что гражданина Великобритании задержали по подозрению в работе на российскую спецслужбу.По версии немецкой стороны, сотрудник британского посольства в Берлине с ноября 2020 года сотрудничал с Москвой. Его задержали 10 августа в Потсдаме, квартиру и рабочее место подозреваемого обыскали. В июне в Германии задержали россиянина — сотрудника естественно-научной кафедры одного из немецких университетов. Его также заподозрили в шпионаже — по данным Генпрокуратуры, он как минимум трижды передавал сотруднику российской спецслужбы информацию с места работы.

https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html

https://ria.ru/20210727/prigovor-1743106037.html

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великобритания

потсдам

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в мире, берлин (город), германия, великобритания, потсдам, скотленд-ярд, россия