https://ria.ru/20210811/shoygu-1745275859.html

Шойгу напомнил о важности боеготовности Таджикистана и Узбекистана

Шойгу напомнил о важности боеготовности Таджикистана и Узбекистана - РИА Новости, 11.08.2021

Шойгу напомнил о важности боеготовности Таджикистана и Узбекистана

Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T00:10

2021-08-11T00:10

2021-08-11T00:10

талибан

таджикистан

узбекистан

афганистан

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нам крайне важно, чтобы вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана были готовы к отражению возможных (провокаций - ред.), хотя сегодня "Талибан"*, его лидеры говорят о том, что не будут предпринимать никаких попыток деструктивных по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал он на молодёжном форуме "Территория смыслов".*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745274822.html

таджикистан

узбекистан

афганистан

россия

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талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, сергей шойгу, россия