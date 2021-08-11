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Шойгу напомнил о важности боеготовности Таджикистана и Узбекистана
Шойгу напомнил о важности боеготовности Таджикистана и Узбекистана - РИА Новости, 11.08.2021
Шойгу напомнил о важности боеготовности Таджикистана и Узбекистана
Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T00:10
2021-08-11T00:10
2021-08-11T00:10
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узбекистан
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сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нам крайне важно, чтобы вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана были готовы к отражению возможных (провокаций - ред.), хотя сегодня "Талибан"*, его лидеры говорят о том, что не будут предпринимать никаких попыток деструктивных по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал он на молодёжном форуме "Территория смыслов".*Террористическая организация, запрещена в России.
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талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, сергей шойгу, россия
Шойгу напомнил о важности боеготовности Таджикистана и Узбекистана
Министр обороны Шойгу напомнил о важности боеготовности Таджикистана и Узбекистана в регионе