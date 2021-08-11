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Назван неочевидный признак приближающегося сердечного приступа
Назван неочевидный признак приближающегося сердечного приступа - РИА Новости, 11.08.2021
Назван неочевидный признак приближающегося сердечного приступа
Повышенное потоотделение может указывать на приближающийся сердечный приступ, предупредили врачи из медицинской организации British Heart Foundation. Об этом... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:10
2021-08-11T21:54
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Повышенное потоотделение может указывать на приближающийся сердечный приступ, предупредили врачи из медицинской организации British Heart Foundation. Об этом написала газета Daily Express."Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь", — рекомендуют медики.В материале отмечается, что этот симптом называют "непривычным" для сердечного приступа и поэтому его не следует игнорировать.Специалисты подчеркнули, что существует ряд неочевидных признаков, указывающих на проблемы с сердцем, которые пациенты часто приписывают другим заболеваниям. Например, боль в животе или проблемы с пищеварением.Также, по словам экспертов, опухшие лодыжки могут сигнализировать о сердечной недостаточности, а боли в груди, которые появляются при физической нагрузке, могут быть симптомом стенокардии.
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в мире, великобритания, здоровье - общество, здоровье
21:10 11.08.2021 (обновлено: 21:54 11.08.2021)
 
Назван неочевидный признак приближающегося сердечного приступа

Daily Express: повышенное потоотделение может быть скрытым симптомом сердечного приступа

© Depositphotos / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Повышенное потоотделение может указывать на приближающийся сердечный приступ, предупредили врачи из медицинской организации British Heart Foundation. Об этом написала газета Daily Express.
"Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь", — рекомендуют медики.
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В материале отмечается, что этот симптом называют "непривычным" для сердечного приступа и поэтому его не следует игнорировать.
Специалисты подчеркнули, что существует ряд неочевидных признаков, указывающих на проблемы с сердцем, которые пациенты часто приписывают другим заболеваниям. Например, боль в животе или проблемы с пищеварением.
Также, по словам экспертов, опухшие лодыжки могут сигнализировать о сердечной недостаточности, а боли в груди, которые появляются при физической нагрузке, могут быть симптомом стенокардии.
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