19:05 11.08.2021 (обновлено: 20:47 11.08.2021)
Республиканцы заблокировали работу сената из-за "Северного потока — 2"
Сенаторы Круз и Ли заблокировали утверждение кандидатов в Госдеп из-за "Северного потока — 2"
© AP Photo / Justin HayworthСенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
© AP Photo / Justin Hayworth
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте. Таким образом политики выразили протест, который намерены продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода "Северный поток — 2", пишет The Hill.
Круз и ранее выступал с критикой действий Белого дома в отношении трубопровода. По его мнению, президент США Джо Байден и его администрация "капитулировали" перед Россией.
"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто игнорирует конгресс США", — заявил он на заседании.
По его словам, с окончанием строительства трубопровода Россия станет получать миллиарды долларов, которые сможет использовать "для вредоносных усилий в Европе и во всем мире".
Председатель комитета по международным отношениям Боб Менендес, в свою очередь, раскритиковал действия Круза и призвал не блокировать работу палаты из-за политических разногласий.
Ранее группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против российского газопровода. Они также угрожали заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект". По их мнению, строительство трубопровода напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".