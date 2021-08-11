https://ria.ru/20210811/senat-1745386917.html

Республиканцы заблокировали работу сената из-за "Северного потока — 2"

Республиканцы заблокировали работу сената из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.08.2021

Республиканцы заблокировали работу сената из-за "Северного потока — 2"

Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте. Таким образом... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:05

2021-08-11T19:05

2021-08-11T20:47

в мире

сша

джо байден

министерство финансов сша

тед круз (сенатор от штата техас)

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте. Таким образом политики выразили протест, который намерены продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода "Северный поток — 2", пишет The Hill.Круз и ранее выступал с критикой действий Белого дома в отношении трубопровода. По его мнению, президент США Джо Байден и его администрация "капитулировали" перед Россией.По его словам, с окончанием строительства трубопровода Россия станет получать миллиарды долларов, которые сможет использовать "для вредоносных усилий в Европе и во всем мире".Председатель комитета по международным отношениям Боб Менендес, в свою очередь, раскритиковал действия Круза и призвал не блокировать работу палаты из-за политических разногласий.Ранее группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против российского газопровода. Они также угрожали заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект". По их мнению, строительство трубопровода напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210724/impichment-1742734246.html

https://ria.ru/20210722/soglashenie-1742449215.html

сша

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-11T19:05 true PT1M44S

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в мире, сша, джо байден, министерство финансов сша, тед круз (сенатор от штата техас), россия