https://ria.ru/20210811/saratov-1745389923.html
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей - РИА Новости, 11.08.2021
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей
Суд в Саратове в среду заключил под стражу двух местных жителей по делу о похищении двух девочек у их отца, сообщила прокуратура региона в своем... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:27
2021-08-11T19:27
2021-08-11T19:27
происшествия
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САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Суд в Саратове в среду заключил под стражу двух местных жителей по делу о похищении двух девочек у их отца, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.Ранее следствие сообщило, что ночью в понедельник двое жителей Саратова 38 и 32 лет приехали к 45-летнему мужчине домой на улицу 40 лет Октября, перелезли через забор и направились к входной двери. Когда на шум снаружи вышел хозяин, его избили, после чего похитили из дома двух девочек 7 и 12 лет и отвезли их в квартиру дома по улице Артиллерийская, где незаконно удерживали. Обоих подозреваемых задержали."Суд, заслушав пояснения защитника, а также мнение прокурора, полностью поддерживающего ходатайство следователя, удовлетворил заявленное ходатайство, избрав обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, срок ареста фигурантам избран до 8 октября.По данным прокуратуры, обоим предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Похищение двух несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до 12 лет лишения свободы.Управление СК РФ по региону уточняет, что обвиняемые вину не признали.
https://ria.ru/20210811/izbienie-1745285741.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении двух детей