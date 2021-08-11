Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/saratov-1745389923.html
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей - РИА Новости, 11.08.2021
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей
Суд в Саратове в среду заключил под стражу двух местных жителей по делу о похищении двух девочек у их отца, сообщила прокуратура региона в своем... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:27
2021-08-11T19:27
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Суд в Саратове в среду заключил под стражу двух местных жителей по делу о похищении двух девочек у их отца, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.Ранее следствие сообщило, что ночью в понедельник двое жителей Саратова 38 и 32 лет приехали к 45-летнему мужчине домой на улицу 40 лет Октября, перелезли через забор и направились к входной двери. Когда на шум снаружи вышел хозяин, его избили, после чего похитили из дома двух девочек 7 и 12 лет и отвезли их в квартиру дома по улице Артиллерийская, где незаконно удерживали. Обоих подозреваемых задержали."Суд, заслушав пояснения защитника, а также мнение прокурора, полностью поддерживающего ходатайство следователя, удовлетворил заявленное ходатайство, избрав обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, срок ареста фигурантам избран до 8 октября.По данным прокуратуры, обоим предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Похищение двух несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до 12 лет лишения свободы.Управление СК РФ по региону уточняет, что обвиняемые вину не признали.
https://ria.ru/20210811/izbienie-1745285741.html
https://ria.ru/20210810/rabstvo-1745186922.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:27 11.08.2021
 
В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении детей

В Саратове арестовали двух жителей по делу о похищении двух детей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Суд в Саратове в среду заключил под стражу двух местных жителей по делу о похищении двух девочек у их отца, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Ранее следствие сообщило, что ночью в понедельник двое жителей Саратова 38 и 32 лет приехали к 45-летнему мужчине домой на улицу 40 лет Октября, перелезли через забор и направились к входной двери. Когда на шум снаружи вышел хозяин, его избили, после чего похитили из дома двух девочек 7 и 12 лет и отвезли их в квартиру дома по улице Артиллерийская, где незаконно удерживали. Обоих подозреваемых задержали.
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 07:50
В школе-интернате в Приангарье проводят проверку по делу об избиении детей
"Суд, заслушав пояснения защитника, а также мнение прокурора, полностью поддерживающего ходатайство следователя, удовлетворил заявленное ходатайство, избрав обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, срок ареста фигурантам избран до 8 октября.
По данным прокуратуры, обоим предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Похищение двух несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Управление СК РФ по региону уточняет, что обвиняемые вину не признали.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 14:18
Жительница Красноярского края получила срок за продажу детей в рабство
 
ПроисшествияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния