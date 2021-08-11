https://ria.ru/20210811/sandu-1745406470.html

Молдавия намерена возобновить мирное урегулирование конфликта с ПМР

Молдавия намерена возобновить мирное урегулирование конфликта с ПМР - РИА Новости, 11.08.2021

Молдавия намерена возобновить мирное урегулирование конфликта с ПМР

Президент Молдавии Майя Санду после встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком заявила о готовности возобновить урегулирование... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T21:57

2021-08-11T21:57

2021-08-11T21:59

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кишинев

молдавия

дмитрий козак

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком заявила о готовности возобновить урегулирование конфликта с непризнанным Приднестровьем мирными средствами.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Обсудили и урегулирование приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - написала Санду на своей странице в Facebook после встречи с Козаком.По ее словам, решение конфликта должно быть найдено на существующих переговорных площадках "при соблюдении суверенитета и территориальной целостности" Молдавии в ее международно признанных границах.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html

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в мире, кишинев, молдавия, дмитрий козак, майя санду, россия