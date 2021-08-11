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Наука
https://ria.ru/20210811/samsung-1745356155.html
В Samsung показали складной смартфон с невидимой камерой Galaxy Z Fold3
В Samsung показали складной смартфон с невидимой камерой Galaxy Z Fold3 - РИА Новости, 11.08.2021
В Samsung показали складной смартфон с невидимой камерой Galaxy Z Fold3
Компания Samsung представила новые устройства, главным из которых стал смартфон Galaxy Z Fold3 с гибким экраном и необычной фронтальной камерой. Вместе с... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:05
2021-08-11T18:17
наука
технологии
гаджеты
samsung
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Компания Samsung представила новые устройства, главным из которых стал смартфон Galaxy Z Fold3 с гибким экраном и необычной фронтальной камерой. Вместе с флагманом линейки показали раскладушку Galaxy Z Flip3, умные часы Galaxy Watch4 и наушники Galaxy Buds2.Впервые смартфоны с гибким экраном получили влагозащиту — Z Fold3 и Z Flip3 сертифицированы по стандарту IPX8. Обе модели получили скрытый шарнирный механизм улучшенной конструкции. Производитель заявил, что гибкие гаджеты выдержат 200 000 циклов складывания-раскладывания.Изменились и складывающиеся экраны — серия Galaxy Z получила новую защитную пленку и оптимизированную слоистую структуру стекла, на 80 процентов более износостойкую, чем у предшественников. Более крупный Z Fold3 оснащен матрицей 7,6-дюймовой матрицей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2208 x 1768 точек и частотой обновления 120 Гц. Раскладушка Z Flip3 работает с аналогичным основным дисплеем диагональю 6,7 дюйма. Внешние экраны (6,2 дюйма у Fold и 1,9 дюйма у Flip) прикрыты прочным стеклом Gorilla Glass Victus.Крупным нововведением Samsung Galaxy Z Fold3 стала подэкранная фронтальная камера и поддержка фирменных стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Оба пера привносят в устройства функционал линейки Note — в Samsung обещают, что стилусы специально спроектированы, чтобы не повредить полимерное покрытие экрана.Z Fold3 получил основную камеру из трех сенсоров — основной, сверширокоугольный и телеобъектив (все датчики с разрешением 12 Мп). Z Flip3 оснащен двумя сенсорами: зумобъектива раскладушке не досталось.Оба смартфона работают на платформе Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Объем аккумулятора Galaxy Z Fold3 составил 4400 мАч, Z Flip3 — 3300 мАч. Заявлена быстрая и беспроводная зарядки.Среди других новинок умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic на свежей платформе Exynos W920, а также полностью беспроводная гарнитура Galaxy Buds2 с функцией активного шумоподавления.Предзаказ на новые устройства Samsung стартует с 11 августа, а в продажу они попадут 10 сентября. Galaxy Z Fold3 5G будет доступен по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и 169 990 рублей за версию 512 ГБ. Galaxy Z Flip3 значительно дешевле — 89 990 рублей за версию 128 ГБ и 94 990 рублей за версию 256 ГБ. Часы Galaxy Watch4 обойдутся в зависимости от версии от 19 990 до 29 990 рублей, а за наушники Galaxy Buds2 попросят 10 990 рублей.
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РИА Новости
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технологии, гаджеты, samsung
17:05 11.08.2021 (обновлено: 18:17 11.08.2021)
 
В Samsung показали складной смартфон с невидимой камерой Galaxy Z Fold3

Samsung показал новый складной смартфон с невидимой камерой Galaxy Z Fold3

© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy
Samsung Galaxy - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Компания Samsung представила новые устройства, главным из которых стал смартфон Galaxy Z Fold3 с гибким экраном и необычной фронтальной камерой. Вместе с флагманом линейки показали раскладушку Galaxy Z Flip3, умные часы Galaxy Watch4 и наушники Galaxy Buds2.
Впервые смартфоны с гибким экраном получили влагозащиту — Z Fold3 и Z Flip3 сертифицированы по стандарту IPX8. Обе модели получили скрытый шарнирный механизм улучшенной конструкции. Производитель заявил, что гибкие гаджеты выдержат 200 000 циклов складывания-раскладывания.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Samsung Galaxy Z Fold3 сохранил концепцию предшественника

Samsung Galaxy
1 из 6

Samsung Galaxy Z Fold3 сохранил концепцию предшественника

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Подэкранная камера практически незаметна

Samsung Galaxy
2 из 6

Подэкранная камера практически незаметна

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Смартфон может использоваться с разным углом раскрытия

Samsung Galaxy
3 из 6

Смартфон может использоваться с разным углом раскрытия

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy
4 из 6

Samsung Galaxy Z Flip3

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Раскладушка очень компактна в сложенном состоянии

Samsung Galaxy
5 из 6

Раскладушка очень компактна в сложенном состоянии

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Смартфон получил влагозащиту

Samsung Galaxy
6 из 6

Смартфон получил влагозащиту

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 6

Samsung Galaxy Z Fold3 сохранил концепцию предшественника

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 6

Подэкранная камера практически незаметна

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 6

Смартфон может использоваться с разным углом раскрытия

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 6

Samsung Galaxy Z Flip3

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 6

Раскладушка очень компактна в сложенном состоянии

© РИА Новости / Кирилл Каримов
6 из 6

Смартфон получил влагозащиту

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Изменились и складывающиеся экраны — серия Galaxy Z получила новую защитную пленку и оптимизированную слоистую структуру стекла, на 80 процентов более износостойкую, чем у предшественников. Более крупный Z Fold3 оснащен матрицей 7,6-дюймовой матрицей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2208 x 1768 точек и частотой обновления 120 Гц. Раскладушка Z Flip3 работает с аналогичным основным дисплеем диагональю 6,7 дюйма. Внешние экраны (6,2 дюйма у Fold и 1,9 дюйма у Flip) прикрыты прочным стеклом Gorilla Glass Victus.
Крупным нововведением Samsung Galaxy Z Fold3 стала подэкранная фронтальная камера и поддержка фирменных стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Оба пера привносят в устройства функционал линейки Note — в Samsung обещают, что стилусы специально спроектированы, чтобы не повредить полимерное покрытие экрана.
Z Fold3 получил основную камеру из трех сенсоров — основной, сверширокоугольный и телеобъектив (все датчики с разрешением 12 Мп). Z Flip3 оснащен двумя сенсорами: зумобъектива раскладушке не досталось.
Оба смартфона работают на платформе Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Объем аккумулятора Galaxy Z Fold3 составил 4400 мАч, Z Flip3 — 3300 мАч. Заявлена быстрая и беспроводная зарядки.
Среди других новинок умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic на свежей платформе Exynos W920, а также полностью беспроводная гарнитура Galaxy Buds2 с функцией активного шумоподавления.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Samsung Galaxy Z Fold3 получил стилус

Samsung Galaxy
1 из 3

Samsung Galaxy Z Fold3 получил стилус

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

Samsung Galaxy
2 из 3

Часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Гарнитура Samsung Galaxy Buds2

Samsung Galaxy
3 из 3

Гарнитура Samsung Galaxy Buds2

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

Samsung Galaxy Z Fold3 получил стилус

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

Часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 3

Гарнитура Samsung Galaxy Buds2

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Предзаказ на новые устройства Samsung стартует с 11 августа, а в продажу они попадут 10 сентября. Galaxy Z Fold3 5G будет доступен по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и 169 990 рублей за версию 512 ГБ. Galaxy Z Flip3 значительно дешевле — 89 990 рублей за версию 128 ГБ и 94 990 рублей за версию 256 ГБ. Часы Galaxy Watch4 обойдутся в зависимости от версии от 19 990 до 29 990 рублей, а за наушники Galaxy Buds2 попросят 10 990 рублей.
 
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