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У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров - РИА Новости, 11.08.2021
У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
Сотрудники Росприроднадзора установили двукратное расхождение в отчетности об утилизации товаров между актами компании Samsung и документами фирм-утилизаторов,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T03:13
2021-08-11T03:13
экономика
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
samsung
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора установили двукратное расхождение в отчетности об утилизации товаров между актами компании Samsung и документами фирм-утилизаторов, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании коллегии ведомства.Ранее разгорелся спор участников рынка по вопросу контроля над утилизацией. Крупные компании и ассоциации отстаивали позицию, что сами будут отвечать за утилизацию своих товаров и услуг, а не платить в бюджет экологический сбор. Между тем Росприроднадзор и "Российский экологический оператор" намерены позволить самостоятельную утилизацию только тем компаниям, которые докажут наличие собственных мощностей по утилизации. Остальные должны платить экологический сбор. Пример приведенный главой Росприроднадзора подтверждает позицию ведомства, что утилизация товаров крупными компаниями остается непрозрачной.Радионова уточнила, что с точки зрения отчетности у компании может быть все верно, но вопросы о фактической утилизации остаются. Она также привела цифры выпуска товаров и упаковки в оборот."Мы видим там сверху цифры - 19 миллионов тонн упаковки и товаров. Из них приблизительно 13 миллионов тонн - это упаковка, то есть то, что не будет утилизировано никогда природой. Это останется у нас в земле навсегда, если мы не сможем проверять каким-то образом утилизаторов. Мы бы хотели получить в свою сторону какие-то такие полномочия", - сказала она.Она уточнила, что в этом году будут выборочно проверены отдельные утилизаторы, чтобы понять систему работы и необходимые полномочия.
https://ria.ru/20210730/platezhi-1743566722.html
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экономика, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), samsung, россия
03:13 11.08.2021
 
У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров

Росприроднадзор обнаружил у Samsung "потерю" половины переданных на утилизацию товаров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора установили двукратное расхождение в отчетности об утилизации товаров между актами компании Samsung и документами фирм-утилизаторов, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании коллегии ведомства.
Ранее разгорелся спор участников рынка по вопросу контроля над утилизацией. Крупные компании и ассоциации отстаивали позицию, что сами будут отвечать за утилизацию своих товаров и услуг, а не платить в бюджет экологический сбор. Между тем Росприроднадзор и "Российский экологический оператор" намерены позволить самостоятельную утилизацию только тем компаниям, которые докажут наличие собственных мощностей по утилизации. Остальные должны платить экологический сбор. Пример приведенный главой Росприроднадзора подтверждает позицию ведомства, что утилизация товаров крупными компаниями остается непрозрачной.
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"Отсутствие достоверных сведений о мощности утилизации фактически лишает нас возможности прозрачности такой утилизации. О чем мы сейчас разговариваем с большой компанией? Сейчас мы проводим большие проверочные мероприятия в отношении компании Samsung и тех ассоциаций-утилизаторов, которыми пользуется уважаемая компания. Мы видим в два раза расхождение по отчетности с данными той компании-утилизатора, которыми они пользуются", - сказала Радионова.
Радионова уточнила, что с точки зрения отчетности у компании может быть все верно, но вопросы о фактической утилизации остаются. Она также привела цифры выпуска товаров и упаковки в оборот.
"Мы видим там сверху цифры - 19 миллионов тонн упаковки и товаров. Из них приблизительно 13 миллионов тонн - это упаковка, то есть то, что не будет утилизировано никогда природой. Это останется у нас в земле навсегда, если мы не сможем проверять каким-то образом утилизаторов. Мы бы хотели получить в свою сторону какие-то такие полномочия", - сказала она.
Она уточнила, что в этом году будут выборочно проверены отдельные утилизаторы, чтобы понять систему работы и необходимые полномочия.
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