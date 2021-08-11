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В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу после падения с самоката
В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу после падения с самоката - РИА Новости, 11.08.2021
В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу после падения с самоката
Шестнадцатилетняя девушка госпитализирована с тяжелыми травмами после падения с электросамоката в Нижнем Новгороде, у нее перелом основания черепа, сообщили РИА РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:00
2021-08-11T11:00
2021-08-11T11:00
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка госпитализирована с тяжелыми травмами после падения с электросамоката в Нижнем Новгороде, у нее перелом основания черепа, сообщили РИА Новости в минздраве Нижегородской области.Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что девушка-подросток не справилась с управлением электросамокатом и на скорости упала на асфальт.Как сообщили агентству в пресс-службе минздрава региона со ссылкой на нижегородскую клиническую больницу № 39, инцидент произошел 8 августа. "Состояние тяжелое, перелом основания черепа. Дыхание самостоятельное, уровень сознания – оглушение. На сегодняшнее утро состояние по-прежнему тяжелое, но без отрицательной динамики", - сообщил собеседник агентства.
нижегородская область
нижний новгород
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород
В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу после падения с самоката
Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами после падения с электросамоката в Нижнем Новгороде