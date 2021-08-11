https://ria.ru/20210811/samokat-1745303574.html

В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу после падения с самоката

В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу после падения с самоката - РИА Новости, 11.08.2021

В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу после падения с самоката

Шестнадцатилетняя девушка госпитализирована с тяжелыми травмами после падения с электросамоката в Нижнем Новгороде, у нее перелом основания черепа, сообщили РИА РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:00

2021-08-11T11:00

2021-08-11T11:00

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка госпитализирована с тяжелыми травмами после падения с электросамоката в Нижнем Новгороде, у нее перелом основания черепа, сообщили РИА Новости в минздраве Нижегородской области.Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что девушка-подросток не справилась с управлением электросамокатом и на скорости упала на асфальт.Как сообщили агентству в пресс-службе минздрава региона со ссылкой на нижегородскую клиническую больницу № 39, инцидент произошел 8 августа. "Состояние тяжелое, перелом основания черепа. Дыхание самостоятельное, уровень сознания – оглушение. На сегодняшнее утро состояние по-прежнему тяжелое, но без отрицательной динамики", - сообщил собеседник агентства.

нижегородская область

нижний новгород

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород