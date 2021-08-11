https://ria.ru/20210811/samburskaya-1745297435.html
Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу
Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу - РИА Новости, 11.08.2021
Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу
Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:10
2021-08-11T11:10
2021-08-11T11:10
шоубиз
виктор дробыш
настасья самбурская
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу, сообщает "СтарХит". Это не первое разбирательство между знаменитостями, в котором суд оказывается на стороне продюсера. Еще год назад Самбурская требовала расторгнуть задним числом контракт с Дробышем. По ее мнению, продюсер не исполнил условия договора и перестал заниматься ее продвижением. В суде Самбурская тогда проиграла. Продюсерскому центру Дробыша удалось доказать, что все обязательства перед ней выполнили. Для Настасьи записали не менее десяти треков, сняли не менее трех клипов и выпустили не менее одного альбома. Артистку такое решение суда не устроило, ее адвокаты подали апелляционную жалобу. Ее рассмотрение недавно прошло в Московском городском суде. Самбурской отказали в удовлетворении апелляции. Ее представители подали другой иск в Пресненский суд, чтобы разорвать договор с Дробышем текущей датой. Однако третьего августа судья оставил контракт в силе, а его срок истекает только первого июня 2022. По договору Самбурская должна отдавать 70% со своих доходов продюсеру, а это и концерты, и корпоративы.Дробыш тоже подал иск и требует компенсировать ему затраты в размере 13,5 миллионов. Заседание по этому делу запланировано на 24 сентября. Настасья Самбурская известна по роли студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на ТНТ. С 2012 года она начала музыкальную деятельность.Недавно артистка пожаловалась на осложнения после коронавируса.
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виктор дробыш, настасья самбурская
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу, сообщает
"СтарХит".
Это не первое разбирательство между знаменитостями, в котором суд оказывается на стороне продюсера.
Еще год назад Самбурская требовала расторгнуть задним числом контракт с Дробышем. По ее мнению, продюсер не исполнил условия договора и перестал заниматься ее продвижением.
В суде Самбурская тогда проиграла. Продюсерскому центру Дробыша удалось доказать, что все обязательства перед ней выполнили. Для Настасьи записали не менее десяти треков, сняли не менее трех клипов и выпустили не менее одного альбома.
Артистку такое решение суда не устроило, ее адвокаты подали апелляционную жалобу. Ее рассмотрение недавно прошло в Московском городском суде. Самбурской отказали в удовлетворении апелляции.
Ее представители подали другой иск в Пресненский суд, чтобы разорвать договор с Дробышем текущей датой. Однако третьего августа судья оставил контракт в силе, а его срок истекает только первого июня 2022.
По договору Самбурская должна отдавать 70% со своих доходов продюсеру, а это и концерты, и корпоративы.
Дробыш тоже подал иск и требует компенсировать ему затраты в размере 13,5 миллионов. Заседание по этому делу запланировано на 24 сентября.
Настасья Самбурская известна по роли студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на ТНТ. С 2012 года она начала музыкальную деятельность.
Недавно артистка пожаловалась
на осложнения после коронавируса.