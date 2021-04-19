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Шоубиз
https://ria.ru/20210419/samburskaya-1728982507.html
Самбурская пожаловалась на осложнения после коронавируса
Самбурская пожаловалась на осложнения после коронавируса
Актриса Настасья Самбурская рассказала в Instagram, с какими осложнениями столкнулась после того, как переболела коронавирусом. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T20:03
2021-04-19T20:03
коронавирус в россии
шоубиз
коронавирус covid-19
настасья самбурская
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская рассказала в Instagram, с какими осложнениями столкнулась после того, как переболела коронавирусом.По словам звезды сериала "Универ", болезнь у нее прошла в легкой форме. Актриса была очень рада, что не оказалась в стационаре, ведь все произошло перед новогодними праздниками. Однако вскоре ей стало хуже.Чтобы поправить здоровье, актриса легла в лечебный центр, где, как она отметила, ей удалось восстановиться."Поправляйтесь!", "Береги себя", "Настя, не болей", — написали ей пользователи в комментариях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, настасья самбурская, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Самбурская пожаловалась на осложнения после коронавируса

20:03 19.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская рассказала в Instagram, с какими осложнениями столкнулась после того, как переболела коронавирусом.
По словам звезды сериала "Универ", болезнь у нее прошла в легкой форме. Актриса была очень рада, что не оказалась в стационаре, ведь все произошло перед новогодними праздниками. Однако вскоре ей стало хуже.
"Сама болезнь оказалась не страшной, а вот осложнения после нее чуть не довели меня до самых трагичных последствий. Почти месяц я не вставала с кровати. Просто весь организм начал давать сбои. Мне было очень нелегко. Я прошла через большое количество специалистов, начала лечение. Во всей это ситуации мне был необходим покой", — написала Самбурская.
Чтобы поправить здоровье, актриса легла в лечебный центр, где, как она отметила, ей удалось восстановиться.
"Поправляйтесь!", "Береги себя", "Настя, не болей", — написали ей пользователи в комментариях.
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 11:44Шоубиз
"Волосам конец": Настасья Самбурская рассказала о проблемах со здоровьем
 
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