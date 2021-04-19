https://ria.ru/20210419/samburskaya-1728982507.html

Самбурская пожаловалась на осложнения после коронавируса

Самбурская пожаловалась на осложнения после коронавируса

Актриса Настасья Самбурская рассказала в Instagram, с какими осложнениями столкнулась после того, как переболела коронавирусом. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T20:03

2021-04-19T20:03

2021-04-19T20:03

коронавирус в россии

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коронавирус covid-19

настасья самбурская

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актриса Настасья Самбурская рассказала в Instagram, с какими осложнениями столкнулась после того, как переболела коронавирусом.По словам звезды сериала "Универ", болезнь у нее прошла в легкой форме. Актриса была очень рада, что не оказалась в стационаре, ведь все произошло перед новогодними праздниками. Однако вскоре ей стало хуже.Чтобы поправить здоровье, актриса легла в лечебный центр, где, как она отметила, ей удалось восстановиться."Поправляйтесь!", "Береги себя", "Настя, не болей", — написали ей пользователи в комментариях.

https://ria.ru/20210311/samburskaya-1600721456.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, настасья самбурская, шоу-бизнес, знаменитости, звезды