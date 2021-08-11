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В Самаре два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Самаре два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.08.2021
В Самаре два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и рейсового автобуса в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 11.08.2021
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происшествия
самара
toyota corolla
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и рейсового автобуса в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в среду в 09.30 (08.30 мск) на Московском шоссе, водитель Toyota Corolla при перестроении не убедился в безопасности выполнения маневра и столкнулся с автобусом "Лиаз" 67 маршрута, который ехал в попутном направлении по первой полосе. После этого иномарку отбросило на автомобиль Mitsubishi Lancer, который также двигался в попутном направлении."В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, которые доставлены в одну из городских больниц", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, самара, toyota corolla, гумвд
11:19 11.08.2021 (обновлено: 11:34 11.08.2021)
 
В Самаре два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Самаре два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и рейсового автобуса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и рейсового автобуса в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в среду в 09.30 (08.30 мск) на Московском шоссе, водитель Toyota Corolla при перестроении не убедился в безопасности выполнения маневра и столкнулся с автобусом "Лиаз" 67 маршрута, который ехал в попутном направлении по первой полосе. После этого иномарку отбросило на автомобиль Mitsubishi Lancer, который также двигался в попутном направлении.
"В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, которые доставлены в одну из городских больниц", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияСамараToyota CorollaГУМВД
 
 
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