https://ria.ru/20210811/samara-1745307546.html

В Самаре два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Самаре два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.08.2021

В Самаре два человека пострадали в ДТП с автобусом

Два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и рейсового автобуса в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:19

2021-08-11T11:19

2021-08-11T11:34

происшествия

самара

toyota corolla

гумвд

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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и рейсового автобуса в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в среду в 09.30 (08.30 мск) на Московском шоссе, водитель Toyota Corolla при перестроении не убедился в безопасности выполнения маневра и столкнулся с автобусом "Лиаз" 67 маршрута, который ехал в попутном направлении по первой полосе. После этого иномарку отбросило на автомобиль Mitsubishi Lancer, который также двигался в попутном направлении."В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, которые доставлены в одну из городских больниц", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210811/dtp-1745302077.html

самара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара, toyota corolla, гумвд