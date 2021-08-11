https://ria.ru/20210811/rossotrudnichestvo-1745409428.html
В Россотрудничестве обеспокоены проявлением русофобии в Казахстане
В Россотрудничестве обеспокоены проявлением русофобии в Казахстане - РИА Новости, 11.08.2021
В Россотрудничестве обеспокоены проявлением русофобии в Казахстане
Тревожные тенденции проявления русофобии наблюдаются в Киргизии, Казахстане и ряде других стран, Россотрудничество готово решать эту проблему, заявила... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T22:47
2021-08-11T22:47
2021-08-11T22:47
в мире
казахстан
киргизия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тревожные тенденции проявления русофобии наблюдаются в Киргизии, Казахстане и ряде других стран, Россотрудничество готово решать эту проблему, заявила пресс-секретарь агентства Надана Фридрихсон.В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай ранее произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.Фридрихсон отметила инцидент с мальчиком из русской семьи в Киргизии, которого избили в спортивном лагере за его православное вероисповедание."Вместе с тем наше агентство с опасением и тревогой отмечает, что есть и другие примеры нападений на русских и русскоговорящих в Киргизии. При этом правоохранительная система республики не дает полной правовой оценки происходящему. Фиксируются случаи нападений, но не случаи проявления национальной нетерпимости ... Официальные лица Киргизии, комментируя происходящее, отмечают: в стране нет русофобии, есть единичные примеры бытового национализма. Но проявления национализма на любом уровне - это очень и очень опасная тенденция. Именно поэтому наше агентство в рамках своих полномочий готово к совместной работе с правительством Киргизии, с неправительственным сектором по системному решению проблем русофобии в стране на всех уровнях", - заключила Фридрихсон.Она подчеркнула, что тревожные тенденции наблюдаются и в Казахстане, и в других странах."Очень тревожные тенденции наблюдаются в Казахстане, ряде других стран. Наше агентство убеждено: все попытки замолчать проблему русофобии, все попытки размыть эту проблему формулировками "единичный случай" или "бытовой уровень" - это путь в никуда. Проблема есть, ее надо решать и решать системно", - сказала она.
https://ria.ru/20210811/primakov-1745363391.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, киргизия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
В Россотрудничестве обеспокоены проявлением русофобии в Казахстане
Россотрудничество: видим тревожные тенденции проявления русофобии в Казахстане и Киргизии
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Тревожные тенденции проявления русофобии наблюдаются в Киргизии
, Казахстане
и ряде других стран, Россотрудничество
готово решать эту проблему, заявила пресс-секретарь агентства Надана Фридрихсон.
В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай ранее произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.
Фридрихсон отметила инцидент с мальчиком из русской семьи в Киргизии, которого избили в спортивном лагере за его православное вероисповедание.
"По приглашению нашего агентства и Русской православной церкви семья избитого в Киргизии девятилетнего мальчика посетила Москву. Они рассматривают возможность переезда в Россию. Именно поэтому 11 августа в стенах нашего агентства была организована встреча с представителями МВД России, в ходе которой семья получила все необходимые консультации. Кроме того, они встретились с (главой Россотрудничества) Евгением Примаковым", - сообщила она во время онлайн-брифинга.
"Вместе с тем наше агентство с опасением и тревогой отмечает, что есть и другие примеры нападений на русских и русскоговорящих в Киргизии. При этом правоохранительная система республики не дает полной правовой оценки происходящему. Фиксируются случаи нападений, но не случаи проявления национальной нетерпимости ... Официальные лица Киргизии, комментируя происходящее, отмечают: в стране нет русофобии, есть единичные примеры бытового национализма. Но проявления национализма на любом уровне - это очень и очень опасная тенденция. Именно поэтому наше агентство в рамках своих полномочий готово к совместной работе с правительством Киргизии, с неправительственным сектором по системному решению проблем русофобии в стране на всех уровнях", - заключила Фридрихсон.
Она подчеркнула, что тревожные тенденции наблюдаются и в Казахстане, и в других странах.
"Очень тревожные тенденции наблюдаются в Казахстане, ряде других стран. Наше агентство убеждено: все попытки замолчать проблему русофобии, все попытки размыть эту проблему формулировками "единичный случай" или "бытовой уровень" - это путь в никуда. Проблема есть, ее надо решать и решать системно", - сказала она.