https://ria.ru/20210811/rossotrudnichestvo-1745409428.html

В Россотрудничестве обеспокоены проявлением русофобии в Казахстане

В Россотрудничестве обеспокоены проявлением русофобии в Казахстане - РИА Новости, 11.08.2021

В Россотрудничестве обеспокоены проявлением русофобии в Казахстане

Тревожные тенденции проявления русофобии наблюдаются в Киргизии, Казахстане и ряде других стран, Россотрудничество готово решать эту проблему, заявила... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:47

2021-08-11T22:47

2021-08-11T22:47

в мире

казахстан

киргизия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тревожные тенденции проявления русофобии наблюдаются в Киргизии, Казахстане и ряде других стран, Россотрудничество готово решать эту проблему, заявила пресс-секретарь агентства Надана Фридрихсон.В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай ранее произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.Фридрихсон отметила инцидент с мальчиком из русской семьи в Киргизии, которого избили в спортивном лагере за его православное вероисповедание."Вместе с тем наше агентство с опасением и тревогой отмечает, что есть и другие примеры нападений на русских и русскоговорящих в Киргизии. При этом правоохранительная система республики не дает полной правовой оценки происходящему. Фиксируются случаи нападений, но не случаи проявления национальной нетерпимости ... Официальные лица Киргизии, комментируя происходящее, отмечают: в стране нет русофобии, есть единичные примеры бытового национализма. Но проявления национализма на любом уровне - это очень и очень опасная тенденция. Именно поэтому наше агентство в рамках своих полномочий готово к совместной работе с правительством Киргизии, с неправительственным сектором по системному решению проблем русофобии в стране на всех уровнях", - заключила Фридрихсон.Она подчеркнула, что тревожные тенденции наблюдаются и в Казахстане, и в других странах."Очень тревожные тенденции наблюдаются в Казахстане, ряде других стран. Наше агентство убеждено: все попытки замолчать проблему русофобии, все попытки размыть эту проблему формулировками "единичный случай" или "бытовой уровень" - это путь в никуда. Проблема есть, ее надо решать и решать системно", - сказала она.

https://ria.ru/20210811/primakov-1745363391.html

https://ria.ru/20210811/legoyda-1745377261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, киргизия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия