https://ria.ru/20210811/rosatom-1745386553.html

Химфак МГУ поможет "Росатому" подготовить специалистов для ядерной медицины

Химфак МГУ поможет "Росатому" подготовить специалистов для ядерной медицины - РИА Новости, 11.08.2021

Химфак МГУ поможет "Росатому" подготовить специалистов для ядерной медицины

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках новой магистерской программы поможет готовить специалистов-радиохимиков, которые востребованы в ядерной... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:59

2021-08-11T18:59

2021-08-11T19:01

общество

япония

калужская область

мгу имени м. в. ломоносова

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках новой магистерской программы поможет готовить специалистов-радиохимиков, которые востребованы в ядерной медицине, прежде всего в радиофармацевтической химии, соответствующее соглашение подписали химфак и компания "Росатома" "Русатом Хэлскеа".Трехсторонняя магистерская программа, в которой также примет участие Институт радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы (Япония), ориентирована на подготовку специалистов с глубоким пониманием радиохимического производства, стандартов GMP (good manufacturing practice, надлежащая производственная практика) и компетенциями в области управления проектами, отмечается в совместном пресс-релизе МГУ и "Русатом Хэлскеа".По окончании обучения выпускники получат диплом магистра МГУ по направлению "Химия". Планируется, что магистры, успешно завершившие программу, будут трудоустроены на первый в России завод по производству радиофармпрепаратов мирового уровня, который намечено построить в 2024 году пустить в Обнинске Калужской области."Программа возникла как реакция на острую нехватку кадров в области ядерной медицины и, в частности, радиофармацевтической химии. Поэтому у наших выпускников есть все шансы обеспечить себе стремительную карьеру в данной области. Чтобы их подготовка соответствовала высоким стандартам обучения химии в Московском университете, к подготовке специалистов привлечены самые высококвалифицированные преподаватели химического факультета МГУ", - отметил декан химфака Степан Калмыков, слова которого приведены в сообщении.Радиофармацевтические лекарственные препараты (РФЛП) содержат в готовой для использования форме радионуклид (радиоактивный изотоп). РФЛП являются основой ядерной медицины и широко используются для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе рака и сердечно-сосудистых недугов.

https://ria.ru/20210727/ekzameny-1743105352.html

https://ria.ru/20210809/rosatom-1745113146.html

япония

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, япония, калужская область, мгу имени м. в. ломоносова, россия