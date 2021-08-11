18:59 11.08.2021 (обновлено: 19:01 11.08.2021)
Химфак МГУ поможет "Росатому" подготовить специалистов для ядерной медицины
Химический факультет МГУ поможет "Росатому" подготовить специалистов для ядерной медицины
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках новой магистерской программы поможет готовить специалистов-радиохимиков, которые востребованы в ядерной медицине, прежде всего в радиофармацевтической химии, соответствующее соглашение подписали химфак и компания "Росатома" "Русатом Хэлскеа".
Трехсторонняя магистерская программа, в которой также примет участие Институт радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы (Япония), ориентирована на подготовку специалистов с глубоким пониманием радиохимического производства, стандартов GMP (good manufacturing practice, надлежащая производственная практика) и компетенциями в области управления проектами, отмечается в совместном пресс-релизе МГУ и "Русатом Хэлскеа".
По окончании обучения выпускники получат диплом магистра МГУ по направлению "Химия". Планируется, что магистры, успешно завершившие программу, будут трудоустроены на первый в России завод по производству радиофармпрепаратов мирового уровня, который намечено построить в 2024 году пустить в Обнинске Калужской области.
"Программа возникла как реакция на острую нехватку кадров в области ядерной медицины и, в частности, радиофармацевтической химии. Поэтому у наших выпускников есть все шансы обеспечить себе стремительную карьеру в данной области. Чтобы их подготовка соответствовала высоким стандартам обучения химии в Московском университете, к подготовке специалистов привлечены самые высококвалифицированные преподаватели химического факультета МГУ", - отметил декан химфака Степан Калмыков, слова которого приведены в сообщении.
Радиофармацевтические лекарственные препараты (РФЛП) содержат в готовой для использования форме радионуклид (радиоактивный изотоп). РФЛП являются основой ядерной медицины и широко используются для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе рака и сердечно-сосудистых недугов.