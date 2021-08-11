https://ria.ru/20210811/rfpi-1745363564.html

РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания со "Спутником Лайт"

РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания со "Спутником Лайт" - РИА Новости, 11.08.2021

РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания со "Спутником Лайт"

Российский фонд прямых инвестиций предложил компании Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт", чтобы использовать ее в качестве третьего... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:44

2021-08-11T16:44

2021-08-11T19:26

распространение коронавируса

сша

аргентина

astrazeneca

российский фонд прямых инвестиций

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций предложил компании Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт", чтобы использовать ее в качестве третьего бустерного укола.Подразумевается, что его будут делать тем, кто полностью вакцинировался двумя дозами Pfizer, для усиления иммунитета.В РФПИ отметили, что однокомпонентную "Спутник Лайт" специально разработали в качестве самостоятельной вакцины и для бустирования."Спутник V" стал первой из прививок против коронавируса, в которой используется "вакцинный коктейль": для двух инъекций применяют два разных аденовирусных вектора, в отличие от других препаратов, где одну инъекцию вводят дважды.РФПИ ранее предложил сотрудничество другим производителям вакцин и принял участие в финансировании испытаний с AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.Исследования возможностей комбинирования разных препаратов со "Спутником" сегодня проходят в Азербайджане, ОАЭ и Аргентине.

https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html

https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745030384.html

сша

аргентина

россия

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сша, аргентина, astrazeneca , российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина pfizer/biontech