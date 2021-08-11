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Калужская область
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В Калужской области внедрят выдачу электронного рецепта
В Калужской области внедрят выдачу электронного рецепта - РИА Новости, 11.08.2021
В Калужской области внедрят выдачу электронного рецепта
Правительство Калужской области разработало Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, в рамках... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:50
2021-08-11T13:50
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калужская область
калуга
владимир путин
владислав шапша
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КАЛУГА, 11 авг – РИА Новости. Правительство Калужской области разработало Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, в рамках которой уже в 2021 году планирует внедрить выдачу электронного рецепта, заявил губернатор Владислав Шапша.Цель разработанной стратегии, пояснил губернатор, – повышение качества жизни населения, улучшение условий и результатов деятельности организаций на основе единого системного подхода к комплексному цифровому развитию.Цифровая трансформация позволит сэкономить время на получение госуслуг, повысить скорость решения проблем жителей области, упростить процедуру ведения бизнеса и минимизировать издержки, а также повысить конкурентоспособность региональной промышленности, улучшить качество образования и здравоохранения, сделать расходы консолидированного бюджета более эффективными, написал Шапша."Один из таких проектов – выдача электронного рецепта. Он будет реализован в Калужской области уже в этом году", - подчеркнул он.
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экономика, технологии, калужская область, калуга, владимир путин, владислав шапша
13:50 11.08.2021
 
В Калужской области внедрят выдачу электронного рецепта

Глава Калужской области Шапша: в регионе внедрят выдачу электронного рецепта в 2021 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАЛУГА, 11 авг – РИА Новости. Правительство Калужской области разработало Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, в рамках которой уже в 2021 году планирует внедрить выдачу электронного рецепта, заявил губернатор Владислав Шапша.

"По поручению президента России Владимира Путина разработали Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Калужской области. Цифровые изменения, которые обеспечат устойчивое развитие региона, будем обсуждать на форуме "Цифровая эволюция". Он пройдет в этом году в Калуге 12-13 августа", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Цель разработанной стратегии, пояснил губернатор, – повышение качества жизни населения, улучшение условий и результатов деятельности организаций на основе единого системного подхода к комплексному цифровому развитию.
Цифровая трансформация позволит сэкономить время на получение госуслуг, повысить скорость решения проблем жителей области, упростить процедуру ведения бизнеса и минимизировать издержки, а также повысить конкурентоспособность региональной промышленности, улучшить качество образования и здравоохранения, сделать расходы консолидированного бюджета более эффективными, написал Шапша.
"Один из таких проектов – выдача электронного рецепта. Он будет реализован в Калужской области уже в этом году", - подчеркнул он.
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Калужская областьЭкономикаТехнологииКалужская областьКалугаВладимир ПутинВладислав Шапша
 
 
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