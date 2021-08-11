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В Калужской области внедрят выдачу электронного рецепта

В Калужской области внедрят выдачу электронного рецепта - РИА Новости, 11.08.2021

В Калужской области внедрят выдачу электронного рецепта

Правительство Калужской области разработало Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, в рамках... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:50

2021-08-11T13:50

2021-08-11T13:50

калужская область

экономика

технологии

калужская область

калуга

владимир путин

владислав шапша

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КАЛУГА, 11 авг – РИА Новости. Правительство Калужской области разработало Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, в рамках которой уже в 2021 году планирует внедрить выдачу электронного рецепта, заявил губернатор Владислав Шапша.Цель разработанной стратегии, пояснил губернатор, – повышение качества жизни населения, улучшение условий и результатов деятельности организаций на основе единого системного подхода к комплексному цифровому развитию.Цифровая трансформация позволит сэкономить время на получение госуслуг, повысить скорость решения проблем жителей области, упростить процедуру ведения бизнеса и минимизировать издержки, а также повысить конкурентоспособность региональной промышленности, улучшить качество образования и здравоохранения, сделать расходы консолидированного бюджета более эффективными, написал Шапша."Один из таких проектов – выдача электронного рецепта. Он будет реализован в Калужской области уже в этом году", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741891997.html

калужская область

калуга

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экономика, технологии, калужская область, калуга, владимир путин, владислав шапша