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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210811/remont-1745304517.html
Оренбуржье получит дополнительно на ремонт дорог 700 млн рублей
Оренбуржье получит дополнительно на ремонт дорог 700 млн рублей - РИА Новости, 11.08.2021
Оренбуржье получит дополнительно на ремонт дорог 700 млн рублей
Из резервного фонда правительства РФ в Оренбуржье направят дополнительно около 700 миллионов рублей, средства будут потрачены на ремонт региональных дорог,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:05
2021-08-11T11:05
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Из резервного фонда правительства РФ в Оренбуржье направят дополнительно около 700 миллионов рублей, средства будут потрачены на ремонт региональных дорог, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Допфинансирование из резервного фонда правительства РФ будет направлено на ремонт двух крупных дорожных объектов – обхода города Оренбурга и трассы Бугуруслан – Абдулино",- говорится в сообщении.Дорога, соединяющая Абдулино и Бугуруслан, ремонтируется с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Уже выполнена почти половина от плана ремонта на текущий год. В результате трасса на всем ее протяжении – 86,5 километра, будет приведена в нормативное состояние."Трасса Бугуруслан-Абдулино имеет стратегическое значение для региона, по ней идёт транзит от федеральной трассы Казань-Оренбург в сторону Самары, а также на Казахстан. Благодаря дополнительным средствам до конца года завершим работы", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.Обход города Оренбурга в поэтапном ремонте с 2018 года. Дополнительные средства позволят отремонтировать до уровня норматива более 8 километров объездной дороги в городской черте областного центра, включая путепровод через железнодорожную ветку Оренбург – Орск.Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за этот год будут приведены в порядок 278 километров областных трасс и больше 63 километров местных дорог.
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денис паслер
11:05 11.08.2021
 

Оренбуржье получит дополнительно на ремонт дорог 700 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеконструкция Дмитровского шоссе в Москве
Реконструкция Дмитровского шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Из резервного фонда правительства РФ в Оренбуржье направят дополнительно около 700 миллионов рублей, средства будут потрачены на ремонт региональных дорог, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Допфинансирование из резервного фонда правительства РФ будет направлено на ремонт двух крупных дорожных объектов – обхода города Оренбурга и трассы Бугуруслан – Абдулино",- говорится в сообщении.
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Дорога, соединяющая Абдулино и Бугуруслан, ремонтируется с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Уже выполнена почти половина от плана ремонта на текущий год. В результате трасса на всем ее протяжении – 86,5 километра, будет приведена в нормативное состояние.
"Трасса Бугуруслан-Абдулино имеет стратегическое значение для региона, по ней идёт транзит от федеральной трассы Казань-Оренбург в сторону Самары, а также на Казахстан. Благодаря дополнительным средствам до конца года завершим работы", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Обход города Оренбурга в поэтапном ремонте с 2018 года. Дополнительные средства позволят отремонтировать до уровня норматива более 8 километров объездной дороги в городской черте областного центра, включая путепровод через железнодорожную ветку Оренбург – Орск.
Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за этот год будут приведены в порядок 278 километров областных трасс и больше 63 километров местных дорог.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
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