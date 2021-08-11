https://ria.ru/20210811/remont-1745304517.html

Оренбуржье получит дополнительно на ремонт дорог 700 млн рублей

Оренбуржье получит дополнительно на ремонт дорог 700 млн рублей - РИА Новости, 11.08.2021

Оренбуржье получит дополнительно на ремонт дорог 700 млн рублей

Из резервного фонда правительства РФ в Оренбуржье направят дополнительно около 700 миллионов рублей, средства будут потрачены на ремонт региональных дорог,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:05

2021-08-11T11:05

2021-08-11T11:05

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Из резервного фонда правительства РФ в Оренбуржье направят дополнительно около 700 миллионов рублей, средства будут потрачены на ремонт региональных дорог, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Допфинансирование из резервного фонда правительства РФ будет направлено на ремонт двух крупных дорожных объектов – обхода города Оренбурга и трассы Бугуруслан – Абдулино",- говорится в сообщении.Дорога, соединяющая Абдулино и Бугуруслан, ремонтируется с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Уже выполнена почти половина от плана ремонта на текущий год. В результате трасса на всем ее протяжении – 86,5 километра, будет приведена в нормативное состояние."Трасса Бугуруслан-Абдулино имеет стратегическое значение для региона, по ней идёт транзит от федеральной трассы Казань-Оренбург в сторону Самары, а также на Казахстан. Благодаря дополнительным средствам до конца года завершим работы", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.Обход города Оренбурга в поэтапном ремонте с 2018 года. Дополнительные средства позволят отремонтировать до уровня норматива более 8 километров объездной дороги в городской черте областного центра, включая путепровод через железнодорожную ветку Оренбург – Орск.Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за этот год будут приведены в порядок 278 километров областных трасс и больше 63 километров местных дорог.

https://ria.ru/20210806/stroitelstvo-1744680317.html

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денис паслер