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Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде
Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде - РИА Новости, 11.08.2021
Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде
Мальчика, которого оставили одного в боксе волгоградской больницы, готовят к выписке, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:57
2021-08-11T13:57
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
анна кузнецова
россия
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ОМСК, 11 авг – РИА Новости. Мальчика, которого оставили одного в боксе волгоградской больницы, готовят к выписке, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в Омскую область.В конце июля женщина оставила своего двухлетнего сына на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей пить. Полицейские 30 июля привезли ребенка в больницу, где позже он попал на видео. В ролике, распространившемся в сети, ребенок находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь. Три дня назад Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу жизнеустройства ребенка и в Ассоциацию организаций по защите семьи."Когда мы связались с регионом, мама оказалась рядом с ребёнком, так как она не лишена и не ограничена в родительских правах, и сейчас она находится с ним. В ближайшее время будет выписана из больницы вместе с ребёнком, и в эти же дни будет собрана комиссия с участием профильных структур, чтобы разобраться, чем можно помочь этой семье ", - рассказала Кузнецова.Собеседница агентства добавила, что к ситуации подключатся общественные организации, волонтёры уже были в больнице. По словам детского омбудсмена, она также держит связь с прокуратурой региона, пока проводится проверка, главврачу уже внесено представление из-за нарушения.Свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начал СК. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.
https://ria.ru/20210810/deti-1745242681.html
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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), анна кузнецова, россия
13:57 11.08.2021
 
Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде

Омбудсмен Кузнецова: мальчика, которого оставили одного в волгоградской больнице, готовят к выписке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОМСК, 11 авг – РИА Новости. Мальчика, которого оставили одного в боксе волгоградской больницы, готовят к выписке, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в Омскую область.
В конце июля женщина оставила своего двухлетнего сына на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей пить. Полицейские 30 июля привезли ребенка в больницу, где позже он попал на видео. В ролике, распространившемся в сети, ребенок находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь. Три дня назад Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу жизнеустройства ребенка и в Ассоциацию организаций по защите семьи.
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 17:54
В больнице, где сняли видео с ребенком в грязной простыне, нашли нарушения
"Когда мы связались с регионом, мама оказалась рядом с ребёнком, так как она не лишена и не ограничена в родительских правах, и сейчас она находится с ним. В ближайшее время будет выписана из больницы вместе с ребёнком, и в эти же дни будет собрана комиссия с участием профильных структур, чтобы разобраться, чем можно помочь этой семье ", - рассказала Кузнецова.
Собеседница агентства добавила, что к ситуации подключатся общественные организации, волонтёры уже были в больнице. По словам детского омбудсмена, она также держит связь с прокуратурой региона, пока проводится проверка, главврачу уже внесено представление из-за нарушения.
Свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начал СК. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 11:00
В Нижнем Новгороде школьница попала в больницу после падения с самоката
 
ПроисшествияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)Анна КузнецоваРоссия
 
 
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