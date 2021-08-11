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Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде
Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде - РИА Новости, 11.08.2021
Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде
Мальчика, которого оставили одного в боксе волгоградской больницы, готовят к выписке, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:57
2021-08-11T13:57
2021-08-11T13:57
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
анна кузнецова
россия
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ОМСК, 11 авг – РИА Новости. Мальчика, которого оставили одного в боксе волгоградской больницы, готовят к выписке, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в Омскую область.В конце июля женщина оставила своего двухлетнего сына на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей пить. Полицейские 30 июля привезли ребенка в больницу, где позже он попал на видео. В ролике, распространившемся в сети, ребенок находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь. Три дня назад Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу жизнеустройства ребенка и в Ассоциацию организаций по защите семьи."Когда мы связались с регионом, мама оказалась рядом с ребёнком, так как она не лишена и не ограничена в родительских правах, и сейчас она находится с ним. В ближайшее время будет выписана из больницы вместе с ребёнком, и в эти же дни будет собрана комиссия с участием профильных структур, чтобы разобраться, чем можно помочь этой семье ", - рассказала Кузнецова.Собеседница агентства добавила, что к ситуации подключатся общественные организации, волонтёры уже были в больнице. По словам детского омбудсмена, она также держит связь с прокуратурой региона, пока проводится проверка, главврачу уже внесено представление из-за нарушения.Свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начал СК. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.
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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), анна кузнецова, россия
Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде
Омбудсмен Кузнецова: мальчика, которого оставили одного в волгоградской больнице, готовят к выписке
ОМСК, 11 авг – РИА Новости.
Мальчика, которого оставили одного в боксе волгоградской больницы, готовят к выписке, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России
по правам ребенка Анна Кузнецова
во время визита в Омскую область
.
В конце июля женщина оставила своего двухлетнего сына на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей пить. Полицейские 30 июля привезли ребенка в больницу, где позже он попал на видео. В ролике, распространившемся в сети, ребенок находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь. Три дня назад Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу жизнеустройства ребенка и в Ассоциацию организаций по защите семьи.
"Когда мы связались с регионом, мама оказалась рядом с ребёнком, так как она не лишена и не ограничена в родительских правах, и сейчас она находится с ним. В ближайшее время будет выписана из больницы вместе с ребёнком, и в эти же дни будет собрана комиссия с участием профильных структур, чтобы разобраться, чем можно помочь этой семье ", - рассказала Кузнецова.
Собеседница агентства добавила, что к ситуации подключатся общественные организации, волонтёры уже были в больнице. По словам детского омбудсмена, она также держит связь с прокуратурой региона, пока проводится проверка, главврачу уже внесено представление из-за нарушения.
Свою проверку по факту возможного нарушения прав ребенка начал СК
. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.