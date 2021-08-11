https://ria.ru/20210811/razvod-1745331480.html

Опрос выявил главную причину разводов в России

Опрос выявил главную причину разводов в России - РИА Новости, 11.08.2021

Опрос выявил главную причину разводов в России

Наиболее распространенными причинами развода россияне считают бедность (33%), взаимное непонимание (15%) и неверность одного из партнеров, следует из... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:45

2021-08-11T13:45

2021-08-11T13:45

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наиболее распространенными причинами развода россияне считают бедность (33%), взаимное непонимание (15%) и неверность одного из партнеров, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Отвечая на открытый вопрос, подразумевающий до трех вариантов ответа о том, что чаще всего вынуждает людей разводиться, большинство россиян назвали бедность (33%). Среди вариантов, набравших наибольшую поддержку, были также непонимание друг друга (15%), измена (14%), бытовые проблемы (10%), алкоголизм и наркомания (8%), несовместимость характеров (8%), неуважение друг к другу (6%), жилищный вопрос (5%).По мнению 39% респондентов, непреодолимых препятствий для развода не бывает, это можно сделать всегда.Мнения о том, что нельзя разводиться ни в коем случае, нужно сохранить брак любой ценой, придерживаются 9% россиян, большинство же (57%) уверены, что все зависит от конкретного случая.Также большинство россиян (53%) считает, что если человек, состоящий в браке, имеет сексуальную жизнь помимо брака, то это всегда предосудительно. 15% респондентов заявили, что это "предосудительно только в некоторых случая", 14% опрошенных заявили, что это "почти всегда предосудительно", 10% не видят в этом ничего предосудительного, 8% затруднились ответить.Большинство россиян (60%) не видят ничего предосудительного в том, что человек вступает в сексуальные отношения до брака, а 13% придерживаются противоположного мнения.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210610/deti-1736350270.html

https://ria.ru/20210414/kino-1728106544.html

https://realty.ria.ru/20210715/razvod-1741385462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вциом, россия