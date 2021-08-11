Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/pvo-1745325359.html
МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США
МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США - РИА Новости, 11.08.2021
МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США
Заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа, сказала официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:04
2021-08-11T20:36
безопасность
украина
киев
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928453_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_9b699a1c00b3bcfed7665f87853f722e.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее вице-премьер — министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. На встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты вице-премьер отметил, что Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. Резников также призвал усилить санкции против компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток — 2", и не допустить его запуска."Основной целью или основной сутью политики в регионе, которую выстраивает коллективный Запад, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, является так называемая попытка бесконечно разыгрывать украинскую карту в контексте нашей страны. Вот это еще одно очень веское доказательство, так сказать, наших тезисов. Для чего это нужно украинскому народу? Так до сих пор никто и не ответил. Украинскому народу это не нужно. Это противоречит коренным интересам граждан Украины, каких бы политических взглядов они ни придерживались", — добавила она.Захарова отметила, что подобные заявления Киева отвечают интересам той части лоббистской группировки коллективного Запада, которая выступает за дестабилизацию ситуации на Украине в контексте российского фактора.
https://ria.ru/20210810/pvo-1745262784.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928453_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_673784349f3c1d567512df6b828523f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, украина, киев, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:04 11.08.2021 (обновлено: 20:36 11.08.2021)
 
МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США

МИД назвал заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационными

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее вице-премьер — министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. На встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты вице-премьер отметил, что Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. Резников также призвал усилить санкции против компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток — 2", и не допустить его запуска.

"Это, мне кажется, является доказательством в данном случае того, о чем мы говорили много лет, и того, что пытался киевский режим опровергнуть, а именно — доказательством провокационной политики Украины и в регионе, в отношении России", — сказала Захарова в эфире Первого канала.

"Основной целью или основной сутью политики в регионе, которую выстраивает коллективный Запад, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, является так называемая попытка бесконечно разыгрывать украинскую карту в контексте нашей страны. Вот это еще одно очень веское доказательство, так сказать, наших тезисов. Для чего это нужно украинскому народу? Так до сих пор никто и не ответил. Украинскому народу это не нужно. Это противоречит коренным интересам граждан Украины, каких бы политических взглядов они ни придерживались", — добавила она.
Захарова отметила, что подобные заявления Киева отвечают интересам той части лоббистской группировки коллективного Запада, которая выступает за дестабилизацию ситуации на Украине в контексте российского фактора.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
10 августа, 20:46
В Госдуме считают, что США не оценят заявление Киева о размещении ПВО
 
БезопасностьУкраинаКиевСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Лента новостейМолния