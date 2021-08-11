https://ria.ru/20210811/pvo-1745325359.html

МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США

МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США - РИА Новости, 11.08.2021

МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США

Заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа, сказала официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:04

2021-08-11T13:04

2021-08-11T20:36

безопасность

украина

киев

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее вице-премьер — министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. На встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты вице-премьер отметил, что Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. Резников также призвал усилить санкции против компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток — 2", и не допустить его запуска."Основной целью или основной сутью политики в регионе, которую выстраивает коллективный Запад, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, является так называемая попытка бесконечно разыгрывать украинскую карту в контексте нашей страны. Вот это еще одно очень веское доказательство, так сказать, наших тезисов. Для чего это нужно украинскому народу? Так до сих пор никто и не ответил. Украинскому народу это не нужно. Это противоречит коренным интересам граждан Украины, каких бы политических взглядов они ни придерживались", — добавила она.Захарова отметила, что подобные заявления Киева отвечают интересам той части лоббистской группировки коллективного Запада, которая выступает за дестабилизацию ситуации на Украине в контексте российского фактора.

https://ria.ru/20210810/pvo-1745262784.html

украина

киев

сша

россия

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безопасность, украина, киев, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия