https://ria.ru/20210811/pushkov-1745282574.html

Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 11.08.2021

Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал назначение Соединенными Штатами спецпосланника по газопроводу "Северный поток — 2". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T05:20

2021-08-11T05:20

2021-08-11T05:20

в мире

сша

алексей пушков

евросоюз

энтони блинкен

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал назначение Соединенными Штатами спецпосланника по газопроводу "Северный поток — 2".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, его непосредственной задачей будет имплементация мер по "снижению рисков", которые якобы несет трубопровод."Назначение нового спецпредставителя США по "Северному потоку — 2" означает, что США будут, скорее всего, противиться вводу в действие "Северного потока — 2", раз они не сумели помешать его сооружению. И обставят его функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для России", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, назначение является сигналом для всех недовольных сооружением трубопровода о том, что администрация США не намерена пускать развитие ситуации на самотек и будет активно влиять на нее."В свое время США назначили спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который всячески поощрял срыв Минских соглашений со стороны Киева. Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам", - заключил сенатор."Северный поток — 2""Северный поток — 2" —достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210810/spetspredstavitel-1745200118.html

https://ria.ru/20210810/mid-1745147698.html

сша

россия

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в мире, сша, алексей пушков, евросоюз, энтони блинкен, северный поток — 2, россия