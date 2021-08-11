https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html

Протасевич рассказал, что думает о Тихановской

Протасевич рассказал, что думает о Тихановской - РИА Новости, 11.08.2021

Протасевич рассказал, что думает о Тихановской

Обвиняемый в Белоруссии по нескольким уголовным статьям Роман Протасевич в интервью RT рассказал, что думает о бывшем кандидате в президенты республики Светлане РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:09

2021-08-11T22:09

2021-08-11T22:42

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кгб белоруссии

светлана тихановская

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Обвиняемый в Белоруссии по нескольким уголовным статьям Роман Протасевич в интервью RT рассказал, что думает о бывшем кандидате в президенты республики Светлане Тихановской.По его оценке, она не политик, и "никогда им не станет".Протасевич назвал Тихановскую "простым, может быть, даже чересчур добродушным человеком".Светлана Тихановская — жена белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентских выборах.По официальным результатам ЦИК Белоруссии, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html

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в мире, вильнюс, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, светлана тихановская, роман протасевич