https://ria.ru/20210811/protasevich-1745379829.html

Протасевич рассказал, как попал в "Азов"

Протасевич рассказал, как попал в "Азов" - РИА Новости, 11.08.2021

Протасевич рассказал, как попал в "Азов"

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что находился в украинском батальоне "Азов" (против бойцов... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T18:12

2021-08-11T18:12

2021-08-11T19:05

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роман протасевич

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что находился в украинском батальоне "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), так как хотел поработать военным фотографом."Я туда попал, потому что искал пути поехать, поработать на войне. Потому что долгие годы, и даже после, я хотел работать, в том числе, как военный журналист, работать на фронте и так далее. Это то, что меня притягивало. И даже моё попадание в Украину, в "Азов" было просто связано с тем, что мне удалось договориться, чтобы я просто был как фотограф. При этом подразделении...", - сказал Протасевич в интервью RT.При этом Протасевич назвал обвинения представителей ЛНР о том, что он кого-то убивал откровенным бредом. "Я не знаю, если честно, в чём они убедились. Заявления они делали совсем какие-то пространные. С учётом того, сколько оттуда звучало вообще по-настоящему каких-то бредовых заявлений, о том, что я там чуть ли не сафари на людей устраивал, за какие-то суммы, что, естественно, является откровенным бредом", - отметил Протасевич.Он также добавил, что на территории ЛНР ни разу не был. "Более того, я на территории ЛНР даже ни разу и не был. Поэтому, я думаю, лучше вопросы эти им задавать. А в том, что касается остальных аспектов, во-первых, я уже неоднократно сотрудничал со следствием. И давайте будем начистоту. Если бы ко мне были какие-то вопросы по этой линии, я бы наверняка и здесь не сидел, и обвинения бы у меня были совсем другие. К тому же, понимаете, это инцидент, который был... я вернулся ещё в конце 2015 года. И после этого у меня были и обыски, и встречи с тем же ГУБОПиКом (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - ред.) и так далее. Честно скажу, мне было несколько странно наблюдать за тем, что просто пропаганда во многом использовала вот этот негативный образ. Хотя все прекрасно понимали, что, если бы ко мне были вопросы по этой части, то я бы сел ещё тогда, в 2015, в 2016 году", - заявил Протасевич.Комментируя информацию о нацистах в батальоне "Азов", Протасевич отметил, что, по его данным, там нацистов не более 10%.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745071256.html

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

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в мире, белоруссия, кгб белоруссии, донецкая народная республика, роман протасевич