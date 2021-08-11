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https://ria.ru/20210811/protasevich-1745373709.html
Протасевич не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta
Протасевич не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta - РИА Новости, 11.08.2021
Протасевич не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не знает, кто финансирует интернет-ресурс, этим вопросом... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:32
2021-08-11T17:35
вильнюс
белоруссия
ryanair
россия
роман протасевич
софия сапега
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не знает, кто финансирует интернет-ресурс, этим вопросом не интересовался."Именно поэтому я не могу сказать, просто потому, что я не знаю, кто именно, как там мог финансировать, кто какие интересы проявлял", - сказал он в интервью RT.По словам Протасевича, он "никогда не лез в финансовые вопросы".Ранее Протасевич в интервью белорусскому госТВ рассказал о некоем российском олигархе. По его словам, этот олигарх - конкурент Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль считает, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании оппозиции, "вряд ли можно играть в кошки-мышки".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега.
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html
https://ria.ru/20210809/protasevich-1745071256.html
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вильнюс, белоруссия, ryanair, россия, роман протасевич, софия сапега
17:32 11.08.2021 (обновлено: 17:35 11.08.2021)
 
Протасевич не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta

RT: Протасевич не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta, этим вопросом он не интересовался

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не знает, кто финансирует интернет-ресурс, этим вопросом не интересовался.
"Именно поэтому я не могу сказать, просто потому, что я не знаю, кто именно, как там мог финансировать, кто какие интересы проявлял", - сказал он в интервью RT.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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По словам Протасевича, он "никогда не лез в финансовые вопросы".
"Потому что моя цель была простая. Я проект NEXTA воспринимал - я имею в виду Telegram-проект - как свой проект. И я им занимался. Для меня это было действительно мое детище. Что делал Степан (Путило - ред.), как, грубо говоря, директор всей организации, каким образом? Он мог с кем-то контактировать. С кем он общался, откуда он брал деньги и так далее - это была его головная боль, и это были его дела. Я в них не лез", - сказал он.
Ранее Протасевич в интервью белорусскому госТВ рассказал о некоем российском олигархе. По его словам, этот олигарх - конкурент Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль считает, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании оппозиции, "вряд ли можно играть в кошки-мышки".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега.
Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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ВильнюсБелоруссияRyanairРоссияРоман ПротасевичСофия Сапега
 
 
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