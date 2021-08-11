https://ria.ru/20210811/protasevich-1745373709.html

Протасевич не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta

Протасевич не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta - РИА Новости, 11.08.2021

Протасевич не знает, кто финансирует Telegram-канал Nexta

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не знает, кто финансирует интернет-ресурс, этим вопросом... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:32

2021-08-11T17:32

2021-08-11T17:35

вильнюс

белоруссия

ryanair

россия

роман протасевич

софия сапега

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не знает, кто финансирует интернет-ресурс, этим вопросом не интересовался."Именно поэтому я не могу сказать, просто потому, что я не знаю, кто именно, как там мог финансировать, кто какие интересы проявлял", - сказал он в интервью RT.По словам Протасевича, он "никогда не лез в финансовые вопросы".Ранее Протасевич в интервью белорусскому госТВ рассказал о некоем российском олигархе. По его словам, этот олигарх - конкурент Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль считает, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании оппозиции, "вряд ли можно играть в кошки-мышки".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега.

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745071256.html

вильнюс

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вильнюс, белоруссия, ryanair, россия, роман протасевич, софия сапега