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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html
Протасевич признался, что был соавтором попытки госпереворота в Белоруссии
Протасевич признался, что был соавтором попытки госпереворота в Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2021
Протасевич признался, что был соавтором попытки госпереворота в Белоруссии
Роман Протасевич, основавший признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta, в интервью RT признался, что имеет прямое отношение к попытке... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:18
2021-08-11T18:49
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
кгб белоруссии
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роман Протасевич, основавший признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta, в интервью RT признался, что имеет прямое отношение к попытке госпереворота в республике, но не стремился к тому, к чему сейчас приходит оппозиция."Наверное, да. Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и в том числе сейчас, приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал", — сказал он в ответ на вопрос, считает ли он себя "соавтором" попытки революции.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80 процентов голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210620/sledstvie-1737760084.html
https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html
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в мире, белоруссия, кгб белоруссии, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
17:18 11.08.2021 (обновлено: 18:49 11.08.2021)
 
Протасевич признался, что был соавтором попытки госпереворота в Белоруссии

Основатель Telegram-канала Nexta Протасевич: я был соавтором попытки госпереворота в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роман Протасевич, основавший признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta, в интервью RT признался, что имеет прямое отношение к попытке госпереворота в республике, но не стремился к тому, к чему сейчас приходит оппозиция.
"Наверное, да. Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и в том числе сейчас, приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал", — сказал он в ответ на вопрос, считает ли он себя "соавтором" попытки революции.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80 процентов голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияКГБ БелоруссииРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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