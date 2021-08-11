https://ria.ru/20210811/protasevich-1745368272.html

ЛНР передала данные о причастности Протасевича к преступлениям в Донбассе

ЛНР передала данные о причастности Протасевича к преступлениям в Донбассе - РИА Новости, 11.08.2021

ЛНР передала данные о причастности Протасевича к преступлениям в Донбассе

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики во взаимодействии с белорусскими коллегами передала в самопровозглашенную Донецкую народную... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:11

2021-08-11T17:11

2021-08-11T17:11

в мире

вильнюс

белоруссия

александр лукашенко

кгб белоруссии

донецкая народная республика

сергей горенко

ryanair

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737026925_0:99:2996:1784_1920x0_80_0_0_2941d93f8764ea42416d1500b3836be9.jpg

ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики во взаимодействии с белорусскими коллегами передала в самопровозглашенную Донецкую народную республику доказательства причастности основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к преступлениям в Донбассе, заявила журналистам официальный представитель генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.В понедельник белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что представители ЛНР приезжали в Минск и допрашивали Романа Протасевича. По словам Лукашенко, Протасевич не является боевиком и не убивал людей.Ранее на брифинге генпрокурор ЛНР Сергей Горенко сообщил, что генпрокуратура республики проводила следственные действия в Белоруссии с Протасевичем."Следователями генеральной прокуратуры Луганской народной республики продолжается работа, направленная на сбор доказательств причастности бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Романа Протасевича, а также других участников запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", к преступлениям против мирного населения Донбасса", - сообщила Семенова.Она уточнила, что генпрокуратура ЛНР в результате проделанной работы получила "неопровержимые доказательства причастности" Протасевича к преступлениям в Донбассе. "В настоящий момент собранная нами, во взаимодействии с белорусскими коллегами, доказательная база передана в компетентные органы Донецкой народной республики", - добавила представитель ведомства.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В Белоруссии ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

вильнюс

белоруссия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вильнюс, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, донецкая народная республика, сергей горенко, ryanair, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta