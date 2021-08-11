ЛНР передала данные о причастности Протасевича к преступлениям в Донбассе
Генпрокуратура ЛНР передала в ДНР доказательства причастности Протасевича к преступлениям в Донбассе
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики во взаимодействии с белорусскими коллегами передала в самопровозглашенную Донецкую народную республику доказательства причастности основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к преступлениям в Донбассе, заявила журналистам официальный представитель генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.
В понедельник белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что представители ЛНР приезжали в Минск и допрашивали Романа Протасевича. По словам Лукашенко, Протасевич не является боевиком и не убивал людей.
Ранее на брифинге генпрокурор ЛНР Сергей Горенко сообщил, что генпрокуратура республики проводила следственные действия в Белоруссии с Протасевичем.
"Следователями генеральной прокуратуры Луганской народной республики продолжается работа, направленная на сбор доказательств причастности бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Романа Протасевича, а также других участников запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", к преступлениям против мирного населения Донбасса", - сообщила Семенова.
Она уточнила, что генпрокуратура ЛНР в результате проделанной работы получила "неопровержимые доказательства причастности" Протасевича к преступлениям в Донбассе. "В настоящий момент собранная нами, во взаимодействии с белорусскими коллегами, доказательная база передана в компетентные органы Донецкой народной республики", - добавила представитель ведомства.
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Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В Белоруссии ему грозит до 15 лет лишения свободы.