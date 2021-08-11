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Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН

Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН - РИА Новости, 11.08.2021

Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН

Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в образовательном проекте всероссийского общества "Знание" - выступил экскурсоводом и лектором для детей в Специальной... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:33

2021-08-11T17:33

2021-08-11T17:33

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

российская академия наук

евразия

российское общество "знание"

россия

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ЧЕРКЕССК, 11 авг – РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в образовательном проекте всероссийского общества "Знание" - выступил экскурсоводом и лектором для детей в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Буково Карачаево-Черкесии.Об этом глава региона написал на своей странице в Инстаграм.Темрезов ознакомил участников движения "Большая перемена" с крупнейшим в России и Евразии оптическим телескопом специальной астрофизической обсерватории РАН. Директор научного объекта Геннадий Валявин рассказал школьникам интересные факты из жизни астрофизиков, об устройстве оптических инструментов и научных открытиях, сделанных на базе САО РАН.Глава КЧР отметил, что президентский проект Российского общества "Знание" очень полезен для молодежи, а образовательные экскурсии и лекции помогают детям, к примеру, лучше разбираться в выборе будущей профессии."Знание" прекрасно отражает готовность и стремление нашего государства и общества к новаторству в образовании, качественному развитию интеллектуального и творческого потенциала нашей молодежи", - написал Темрезов в социальных сетях.

https://ria.ru/20210722/blagoustroystvo-1742346298.html

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рашид темрезов, российская академия наук, евразия, российское общество "знание", россия