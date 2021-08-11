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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210811/proekt-1745370632.html
Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН
Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН - РИА Новости, 11.08.2021
Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН
Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в образовательном проекте всероссийского общества "Знание" - выступил экскурсоводом и лектором для детей в Специальной... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:33
2021-08-11T17:33
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
российская академия наук
евразия
российское общество "знание"
россия
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ЧЕРКЕССК, 11 авг – РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в образовательном проекте всероссийского общества "Знание" - выступил экскурсоводом и лектором для детей в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Буково Карачаево-Черкесии.Об этом глава региона написал на своей странице в Инстаграм.Темрезов ознакомил участников движения "Большая перемена" с крупнейшим в России и Евразии оптическим телескопом специальной астрофизической обсерватории РАН. Директор научного объекта Геннадий Валявин рассказал школьникам интересные факты из жизни астрофизиков, об устройстве оптических инструментов и научных открытиях, сделанных на базе САО РАН.Глава КЧР отметил, что президентский проект Российского общества "Знание" очень полезен для молодежи, а образовательные экскурсии и лекции помогают детям, к примеру, лучше разбираться в выборе будущей профессии."Знание" прекрасно отражает готовность и стремление нашего государства и общества к новаторству в образовании, качественному развитию интеллектуального и творческого потенциала нашей молодежи", - написал Темрезов в социальных сетях.
https://ria.ru/20210722/blagoustroystvo-1742346298.html
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рашид темрезов, российская академия наук, евразия, российское общество "знание", россия
17:33 11.08.2021
 

Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН

© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов выступил экскурсоводом и лектором для детей в САО РАН в поселке Буково Карачаево-Черкесии
Глава КЧР Рашид Темрезов выступил экскурсоводом и лектором для детей в САО РАН в поселке Буково Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР
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ЧЕРКЕССК, 11 авг – РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в образовательном проекте всероссийского общества "Знание" - выступил экскурсоводом и лектором для детей в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Буково Карачаево-Черкесии.
Об этом глава региона написал на своей странице в Инстаграм.
Темрезов ознакомил участников движения "Большая перемена" с крупнейшим в России и Евразии оптическим телескопом специальной астрофизической обсерватории РАН. Директор научного объекта Геннадий Валявин рассказал школьникам интересные факты из жизни астрофизиков, об устройстве оптических инструментов и научных открытиях, сделанных на базе САО РАН.
Глава КЧР отметил, что президентский проект Российского общества "Знание" очень полезен для молодежи, а образовательные экскурсии и лекции помогают детям, к примеру, лучше разбираться в выборе будущей профессии.
"Знание" прекрасно отражает готовность и стремление нашего государства и общества к новаторству в образовании, качественному развитию интеллектуального и творческого потенциала нашей молодежи", - написал Темрезов в социальных сетях.
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:54Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовРоссийская академия наукЕвразияРоссийское общество "Знание"Россия
 
 
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