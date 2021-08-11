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Президент Молдавии заверила, что не допустит блокады Приднестровья
Президент Молдавии заверила, что не допустит блокады Приднестровья - РИА Новости, 11.08.2021
Президент Молдавии заверила, что не допустит блокады Приднестровья
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе заявил, что президент Молдавии Майя Санду заверила его, что блокады... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:12
2021-08-11T22:22
в мире
молдавия
румыния
приднестровская молдавская республика
дмитрий козак
майя санду
николай попеску
россия
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе заявил, что президент Молдавии Майя Санду заверила его, что блокады Приднестровья не будет.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Майя Григорьевна (Санду) заверила, что блокады Приднестровья не будет, власти делают все, чтобы этого не допустить, поскольку в Приднестровье тоже проживают граждане Молдавии", - заявил Козак.Он отметил, что тема приднестровского урегулирования традиционно поднимается в диалоге с Россией. По словам Козака, Кишинев сейчас ведет переговоры с Тирасполем, чтобы ограничения не ущемляли права приднестровцев.Ранее лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский жаловался на притеснение со стороны Кишинева – банковскую блокаду, ограничение передвижения на автомобилях с приднестровскими номерными знаками и т.д.Предыдущий раз Козак приезжал в Кишинев в сентябре 2019 года, чтобы принять участие в заседании молдавско-российского экономического совета. На этот раз Козак станет первым высокопоставленным гостем, который приедет в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Он также будет первым представителем РФ, приехавшим в Молдавию после избрания нового президента Молдавии Майи Санду в ноябре прошлого года.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210811/kozak-1745394401.html
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в мире, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика, дмитрий козак, майя санду, николай попеску, россия
21:12 11.08.2021 (обновлено: 22:22 11.08.2021)
 
Президент Молдавии заверила, что не допустит блокады Приднестровья

Глава администрации президента Козак: Санду пообещала не допустить блокады Приднестровья

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе заявил, что президент Молдавии Майя Санду заверила его, что блокады Приднестровья не будет.
Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
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"Майя Григорьевна (Санду) заверила, что блокады Приднестровья не будет, власти делают все, чтобы этого не допустить, поскольку в Приднестровье тоже проживают граждане Молдавии", - заявил Козак.
Он отметил, что тема приднестровского урегулирования традиционно поднимается в диалоге с Россией. По словам Козака, Кишинев сейчас ведет переговоры с Тирасполем, чтобы ограничения не ущемляли права приднестровцев.
Ранее лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский жаловался на притеснение со стороны Кишинева – банковскую блокаду, ограничение передвижения на автомобилях с приднестровскими номерными знаками и т.д.
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Предыдущий раз Козак приезжал в Кишинев в сентябре 2019 года, чтобы принять участие в заседании молдавско-российского экономического совета. На этот раз Козак станет первым высокопоставленным гостем, который приедет в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей. Он также будет первым представителем РФ, приехавшим в Молдавию после избрания нового президента Молдавии Майи Санду в ноябре прошлого года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреМолдавияРумынияПриднестровская Молдавская РеспубликаДмитрий КозакМайя СандуНиколай ПопескуРоссия
 
 
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